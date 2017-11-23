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Золото коррекционно дешевеет 23 ноября после удорожания на ослаблении доллара
08:24 23.11.2017 |
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Золото снижается в цене в четверг утром после удорожания на ослаблении доллара на фоне публикации протокола последнего заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.25 EET цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 2,88 доллара, или на 0,22% - до 1289,32 доллара за тройскую унцию. Стоимость декабрьского фьючерса на серебро уменьшалась на 0,15% - до 17,087 доллара за унцию.
Инвесторы отыгрывают данные протокола ноябрьского заседания ФРС США, в котором отмечалось, что некоторые участники встречи высказались в защиту "постепенных темпов" увеличения процентной ставки. Согласно документу, некоторые члены заседания отмечали и ослабление связи между ситуацией на рынке труда в США и показателем инфляции. В результате курс доллара ускорил снижение. Ранее регулятор заявлял, что его основным ориентиром в вопросе повышения ставки является уровень инфляции в стране, а ее темпы отстают от ожиданий ФРС.
При этом совсем немногие члены регулятора увидели высокие шансы на резкое сокращение налогов в США. Однако некоторые участники встречи отметили, что принятие закона о сокращении налогов может дать дополнительный стимул инвестициям в основной капитал.
Золото реагирует на удешевление доллара, так как в этом случае драгметалл становится более привлекательным для держателей других валют.
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