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Регулятор США рекомендовал ввести пошлины на импорт стиральных машин
10:08 22.11.2017 |
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Комиссия по международной торговле США (USITC) рекомендовала администрации президента Дональда Трампа ввести пошлины на импортируемые в страну стиральные машины.
Целью этого является защита американских производителей, включая Whirlpool Corp., от растущих объемов зарубежной продукции.
Члены USITC предложили три варианты рекомендаций, включая импортные пошлины в размере 50% сверх квотированных поставок 1,2 млн стиральных машин в год.
Как ожидается, рекомендации будут направлены в Белый дом в начале декабря. Президентская администрация будет иметь примерно два месяца на их рассмотрение и принятие решения о введении или невведении торговых барьеров, пишет The Wall Street Journal.
Решение USITC является последним делом в торговой борьбе, которую Whirlpool ведет с южнокорейскими производителями LG Electronics Inc. и Samsung Electronics Co., отмечает издание.
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