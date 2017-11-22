Регулятор США рекомендовал ввести пошлины на импорт стиральных машин

Комиссия по международной торговле США (USITC) рекомендовала администрации президента Дональда Трампа ввести пошлины на импортируемые в страну стиральные машины.

Целью этого является защита американских производителей, включая Whirlpool Corp., от растущих объемов зарубежной продукции.

Члены USITC предложили три варианты рекомендаций, включая импортные пошлины в размере 50% сверх квотированных поставок 1,2 млн стиральных машин в год.

Как ожидается, рекомендации будут направлены в Белый дом в начале декабря. Президентская администрация будет иметь примерно два месяца на их рассмотрение и принятие решения о введении или невведении торговых барьеров, пишет The Wall Street Journal.

Решение USITC является последним делом в торговой борьбе, которую Whirlpool ведет с южнокорейскими производителями LG Electronics Inc. и Samsung Electronics Co., отмечает издание.

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