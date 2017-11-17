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В Украине с 10 ноября по 17 ноября отмечался рост розничных цен на светлые нефтепродукты и снижение на сжиженный газ
17:38 17.11.2017 |
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Бензин А-92 евро подорожал на 0.66% (17.0 коп/л) до 26.54 грн/л., сообщает Терминал.
Бензин А-95 евро вырос в цене на 0.72% (20.0 коп/л) до 27.74 грн/л,
Дизельное топливо евро, подорожало на 0.56% (14.0 коп/л) до 25.47 грн/л,
Розничные цены на сжиженный нефтяной газ СПБТ, используемый в качестве моторного топлива, снизились на 0.12% (2.0 коп/л) до 12.51 грн/л.
Средняя розничная цена на бензин А-95 на украинских заправках по данным PsycheaFUEL 2.2:
|Вид топлива
|сред., грн/л
|мин., грн/л
|сутки, %
|неделя, %
|Бензин А-92 евро
|26.54
|23.00
|0.00
|0.66
|Бензин А-95 евро
|27.74
|23.50
|0.00
|0.72
|Дизельное топливо Евро
|25.47
|22.89
|0.00
|0.56
|Сжиженный газ
|12.51
|11.15
|0.02
|-0.12
|Бренд
|Цена А-92, грн/л
|Изм. нед., коп/л
|Цена А-95, грн/л
|Изм. нед., коп/л
|Цена ДТ, грн/л
|Изм. нед., коп/л
|Цена сжиж. газ, грн/л
|Изм. нед., коп/л
|AMIC
|27,44
|46,0
|28,31
|50,0
|25,95
|29,0
|12,62
|-1,0
|ANP
|25,95
|0,0
|26,45
|0,0
|24,50
|0,0
|11,89
|-7,3
|SHELL
|27,85
|79,1
|28,86
|79,3
|26,36
|69,5
|12,74
|-4,4
|WOG
|28,49
|50,0
|29,49
|50,0
|26,99
|50,0
|0,00
|0,0
|Авиас Плюс
|26,00
|0,0
|26,50
|0,0
|24,50
|10,0
|12,06
|-5,3
|Кло
|26,29
|10,0
|26,89
|20,0
|25,89
|0,0
|12,99
|0,0
|ОККО
|28,46
|50,0
|29,45
|50,0
|26,96
|50,0
|13,01
|4,5
|ТНК
|26,58
|51,9
|26,98
|0,0
|25,56
|41,1
|12,74
|-7,9
|Укрнафта
|26,00
|0,0
|26,50
|0,0
|24,50
|0,0
|11,92
|-2,5
Бензин А-95 - ДСТУ 7687:2015, бензин А-92 - ДСТУ 7687:2015 , Дизельное топливо ДСТУ 7688:2015, СПБТ - ДСТУ 4047-2001.
По результатам могниторинга рынка нефтепродуктов с 10 ноября по 17 ноября 2017 с.г. отмечалось падение цен на бензины А-92 евро, А-95 евро и дизельное топливо в мелком опте.
Так, цены на мелкооптовые партии бензина А-92 упали на 0.22% (6.0 коп/л) до 24.51 грн/л, а бензин А-95 не изменился в цене, которая составила 25.42 грн/л.
Мелкооптовые партии дизельного топлива за неделю повысились в цене на 0.3% (41.0 коп/л) до 22.04 грн/л.
По данным НТЦ «Психея», индикативная по Украине мелкооптовая цена СПБТ c 10 ноября по 17 ноября 2017 г. увеличилась на 0.3%, или 62.6 грн/т, и находится на уровне 21067.48 грн/т.
За 30 дней цена СПБТ в мелком опте стала больше на 0.1%, или 27.6 грн/т.
|Вид топлива
|сред.
|мин.
|сутки, %
|неделя, %
|Бензин А-92 евро, грн/л
|24.51
|23.75
|-0.06
|-0.22
|Бензин А-95 евро, грн/л
|25.42
|24.90
|-0.07
|0.02
|Дизельное топливо Евро, грн/л
|22.04
|21.35
|-0.29
|-1.81
|Сжиженный газ, грн/т
|21067.48
|18956.00
|0.30
|0.30
Средняя мелкооптовая цена ДТ евро:
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