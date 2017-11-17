В Украине с 10 ноября по 17 ноября отмечался рост розничных цен на светлые нефтепродукты и снижение на сжиженный газ

Бензин А-92 евро подорожал на 0.66% (17.0 коп/л) до 26.54 грн/л., сообщает Терминал.

Бензин А-95 евро вырос в цене на 0.72% (20.0 коп/л) до 27.74 грн/л,

Дизельное топливо евро, подорожало на 0.56% (14.0 коп/л) до 25.47 грн/л,

Розничные цены на сжиженный нефтяной газ СПБТ, используемый в качестве моторного топлива, снизились на 0.12% (2.0 коп/л) до 12.51 грн/л.

Средняя розничная цена на бензин А-95 на украинских заправках по данным PsycheaFUEL 2.2:

Вид топлива сред., грн/л мин., грн/л сутки, % неделя, % Бензин А-92 евро 26.54 23.00 0.00 0.66 Бензин А-95 евро 27.74 23.50 0.00 0.72 Дизельное топливо Евро 25.47 22.89 0.00 0.56 Сжиженный газ 12.51 11.15 0.02 -0.12





Бренд Цена А-92, грн/л Изм. нед., коп/л Цена А-95, грн/л Изм. нед., коп/л Цена ДТ, грн/л Изм. нед., коп/л Цена сжиж. газ, грн/л Изм. нед., коп/л AMIC 27,44 46,0 28,31 50,0 25,95 29,0 12,62 -1,0 ANP 25,95 0,0 26,45 0,0 24,50 0,0 11,89 -7,3 SHELL 27,85 79,1 28,86 79,3 26,36 69,5 12,74 -4,4 WOG 28,49 50,0 29,49 50,0 26,99 50,0 0,00 0,0 Авиас Плюс 26,00 0,0 26,50 0,0 24,50 10,0 12,06 -5,3 Кло 26,29 10,0 26,89 20,0 25,89 0,0 12,99 0,0 ОККО 28,46 50,0 29,45 50,0 26,96 50,0 13,01 4,5 ТНК 26,58 51,9 26,98 0,0 25,56 41,1 12,74 -7,9 Укрнафта 26,00 0,0 26,50 0,0 24,50 0,0 11,92 -2,5

Бензин А-95 - ДСТУ 7687:2015, бензин А-92 - ДСТУ 7687:2015 , Дизельное топливо ДСТУ 7688:2015, СПБТ - ДСТУ 4047-2001.

По результатам могниторинга рынка нефтепродуктов с 10 ноября по 17 ноября 2017 с.г. отмечалось падение цен на бензины А-92 евро, А-95 евро и дизельное топливо в мелком опте.

Так, цены на мелкооптовые партии бензина А-92 упали на 0.22% (6.0 коп/л) до 24.51 грн/л, а бензин А-95 не изменился в цене, которая составила 25.42 грн/л.

Мелкооптовые партии дизельного топлива за неделю повысились в цене на 0.3% (41.0 коп/л) до 22.04 грн/л.

По данным НТЦ «Психея», индикативная по Украине мелкооптовая цена СПБТ c 10 ноября по 17 ноября 2017 г. увеличилась на 0.3%, или 62.6 грн/т, и находится на уровне 21067.48 грн/т.

За 30 дней цена СПБТ в мелком опте стала больше на 0.1%, или 27.6 грн/т.





Вид топлива сред. мин. сутки, % неделя, % Бензин А-92 евро, грн/л 24.51 23.75 -0.06 -0.22 Бензин А-95 евро, грн/л 25.42 24.90 -0.07 0.02 Дизельное топливо Евро, грн/л 22.04 21.35 -0.29 -1.81 Сжиженный газ, грн/т 21067.48 18956.00 0.30 0.30

Средняя мелкооптовая цена ДТ евро: