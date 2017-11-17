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Американские финансовые институты признали дефолт Венесуэлы
12:57 17.11.2017 |
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Международная ассоциация свопов и деривативов (ISDA) признала дефолт правительства Венесуэлы по государственному долгу и облигациям, выпущенным государственной нефтяной компанией страны PDVSA. Решение было принято единогласно в четверг, 16 ноября, членами специального комитета ассоциации, в состав которого входят 15 крупных финансовых компаний, включая JPMorgan, Goldman Sachs и американский инвестфонд Elliott Management.
Это означает, что держатели кредитных дефолтных свопов, то есть страховок от дефолта, могут получить причитающиеся им компенсации. Комитет соберется в понедельник, 20 ноября, чтобы определить условия выплаты.
Несколькими днями ранее международное рейтинговое агентство Standard & Poor's уже объявило частичный дефолт Венесуэлы. По оценкам аналитиков, общий госдолг страны, включая долг PDVSA, составляет 150 млрд долларов. Встреча с кредиторами в понедельник, 13 ноября, на которой планировалось обсудить возможности реструктуризации, прошла безрезультатно. Власти Венесуэлы не предложили никакого конкретного решения проблемы.
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