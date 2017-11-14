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Против лидера партии власти Молдовы проводят расследование в Румынии
17:38 14.11.2017 |
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В Румынии проводят уголовное расследование против лидера Демпартии Молдовы Владимира Плахотнюка.
Об этом сообщает портал Newsmaker.
Румынское Управление по борьбе с организованной преступностью и терроризмом начало уголовное преследование Плахотнюка по жалобе Вячеслава Платона.
Румынские правоохранители признали аргументы, изложенные в жалобе Платона, достаточными для возбуждения уголовного дела по статьям об организации преступной группировки, мошенничестве и отмывании денег.
Благодаря румынскому гражданству Владимира Плахотнюка законодательство позволяет начать уголовное преследование в отношении преступлений, совершенных за пределами Румынии.
Отмечается, что уголовное дело против Плахотнюка было открыто еще 17 апреля 2017 года.
Напомним, в начале ноября Владимира Плахотнюка обвинили в заказном убийстве.
Влад Плахотнюк возглавляет правящую Демократическую партию Молдовы. Формально не является представителем какого-либо руководящего органа этого государства, хотя в течение 5 лет был депутатом парламента и некоторое время занимал должность вице-спикера. В то же время политические обозреватели Молдовы сходятся во мнении, что он является фактическим руководителем государства.
Плахотнюк также является ключевым олигархом Молдовы, контролируя ряд бизнесов и медиа в стране. Долгое время он был бизнес-партнером нынешнего украинского президента Петра Порошенко; утверждается, что несколько лет назад они вышли из совместного бизнеса.
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