Против лидера партии власти Молдовы проводят расследование в Румынии

В Румынии проводят уголовное расследование против лидера Демпартии Молдовы Владимира Плахотнюка.

Об этом сообщает портал Newsmaker.

Румынское Управление по борьбе с организованной преступностью и терроризмом начало уголовное преследование Плахотнюка по жалобе Вячеслава Платона.

Румынские правоохранители признали аргументы, изложенные в жалобе Платона, достаточными для возбуждения уголовного дела по статьям об организации преступной группировки, мошенничестве и отмывании денег.

Благодаря румынскому гражданству Владимира Плахотнюка законодательство позволяет начать уголовное преследование в отношении преступлений, совершенных за пределами Румынии.

Отмечается, что уголовное дело против Плахотнюка было открыто еще 17 апреля 2017 года.

Напомним, в начале ноября Владимира Плахотнюка обвинили в заказном убийстве.

Влад Плахотнюк возглавляет правящую Демократическую партию Молдовы. Формально не является представителем какого-либо руководящего органа этого государства, хотя в течение 5 лет был депутатом парламента и некоторое время занимал должность вице-спикера. В то же время политические обозреватели Молдовы сходятся во мнении, что он является фактическим руководителем государства.

Плахотнюк также является ключевым олигархом Молдовы, контролируя ряд бизнесов и медиа в стране. Долгое время он был бизнес-партнером нынешнего украинского президента Петра Порошенко; утверждается, что несколько лет назад они вышли из совместного бизнеса.