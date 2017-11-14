Европейские власти назвали ICO «высокорискованным инструментом»

Европейское управление по надзору за рынком ценных бумаг (ESMA) впервые предупредило о высоких рисках при ICO (initial coin offering - первичное размещение криптовалют). Мегарегулятор европейского финансового рынка опубликовал два предостерегающих документа - для инвесторов и эмитентов.

В сообщении на сайте ESMA сетует на рост активности «так называемых» ICO в Европе и во всем мире и беспокоится, что инвесторы могут недооценивать возможные риски. ICO компаний может и вовсе быть нелегальным, если структурно первичное размещение не подпадает под определение финансового инструмента, указано в сообщении.

ICO - высокорискованный и спекулятивный инструмент, сообщает ESMA, и при вхожении в него инвесторы рискуют потерять все вложенные деньги. Цена на криптовалюты или токены отличается высокой волатильностью, поэтому инвесторы могут оказаться в ситуации, когда в течение долгого времени не смогут вернуть свои инвестиции. Другой ключевой риск, по мнению ESMA, заключается в том, что большинство ICO не регулируются законодательно. В результате инвесторы, которые принимают участие в ICO, беззащитны и не могут рассчитывать на компенсацию убытков. Кроме того, ICO часто пользуются мошенники для нелегальной деятельности, например отмывания денег.

Информация, которую предоставляют инвесторам эмитенты в так называемых «официальных документах», часто никем не контролируется, является неполной и вводит людей в заблуждение, отмечает ESMA. Обычно в таких бумагах описаны потенциальные преимущества, но о рисках не сказано ни слова, возмущается ESMA. О том, как технически устроено ICO, потенциальным совладельцам тоже остается только догадываться.

В то же время в ICO есть и технические недочеты: например, деятельность технологии распределенных реестров и блокчейна в большинстве случаев не проверена. Коды и программы, которые используются при майнинге, могут иметь недостатки, в которых не разберется потенциальный инвестор. Так, он не сможет контролировать оборот валют и токенов, а также получать достоверную информацию, в сохранности ли его инвестиции или пропали, например, в случае взлома. В целом во время пиков активности технология не может считаться быстрой и безопасной, резюмирует ESMA.

Эмитентов регулятор предупреждает о том, что иногда ICO может квалифицироваться как финансовый инструмент, и такие первичные размещения будут законодательно регулироваться.

Впрочем, европейцы в своей позиции по ICO не одиноки. В июле комиссия по биржам и ценным бумагам США приравняла ICO к аналогичному размещению традиционных ценных бумаг и распространила на них действие всех законов США, регулирующих операции с ценными бумагами. В сентябре ICO запретили в Китае и Южной Корее. Власти последней тогда заявили, что все виды привлечения виртуальных валют нуждаются в жестком контроле и мониторинге, а пока что государство видит лишь возросший риск финансового мошенничества, сообщала The New York Times.