Финансовые новости
- |
- 31.10.17
- |
- 05:01
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Золото дешевеет 30 октября накануне заседания ФРС США
10:01 30.10.2017 |
---
Стоимость золота снижается в понедельник, инвесторы ожидают заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США позднее на текущей неделе, а также назначения нового главы регулятора, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 10.29 EET цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex опускалась на 1,55 доллара, или на 0,12%, до 1270,25 доллара за тройскую унцию. Стоимость декабрьского фьючерса на серебро уменьшалась на 0,02% - до 16,75 доллара за унцию.
Рынок обращает свое внимание на ряд экономических событий в США. Так, на 31 октября - 1 ноября запланировано заседание ФРС, по итогам которого, как ожидается, регулятор сохранит ставку на текущем уровне в 1-1,25% годовых. При этом по данным CME Group на 30 октября, инвесторы оценивают вероятность повышения ставки до 1,25-1,5% в декабре в 95,7%, тогда как двумя неделями ранее показатель составлял 81,7%.
Сильные статданные по США повысили уверенность инвесторов в повышении ставки до конца года. Реальный рост ВВП страны в третьем квартале 2017 года, согласно первой оценке, составил 3% в годовом выражении, тогда как по прогнозу ожидался рост показателя только на 2,5%.
Золото чувствительно к повышению ставки ФРС, которое приводит к удорожанию доллара. Это, в свою очередь, снижает стоимость торгуемого в американской валюте золота, уменьшая спрос на него со стороны инвесторов, владеющих другой валютой.
При этом инвесторы ждут новостей относительно назначения нового главы ФРС президентом страны Дональдом Трампом. Пресс-секретарь президента Сара Сандерс ранее сообщила журналистам, что Трамп назовет кандидатуру главы Федрезерва на текущей неделе. Ранее в СМИ сообщалось, что президент Трамп уже не рассматривает на этот пост кандидатуру нынешней главы регулятора Джанет Йеллен.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Окуева погибла, ее супруг Осмаев получил ранения в результате обстрела их автомобиля под Киевом - Геращенко
ТОП-НОВОСТИ
|Высокий спрос на валюту со стороны нефтетрейдеров не посзолил курсу доллара на межбанке просесть сильнее
|Захват в Одессе. Почему за "военное рейдерство" сесть могут все
|По главной площади с джихадом. Почему сторонникам ИГИЛ так вольготно в Москве
|Россия должна вывести свои силы из Донбасса, чтобы туда зашли миротворцы ООН - Курт Волкер
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :