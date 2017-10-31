Золото дешевеет 30 октября накануне заседания ФРС США

Стоимость золота снижается в понедельник, инвесторы ожидают заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США позднее на текущей неделе, а также назначения нового главы регулятора, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 10.29 EET цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex опускалась на 1,55 доллара, или на 0,12%, до 1270,25 доллара за тройскую унцию. Стоимость декабрьского фьючерса на серебро уменьшалась на 0,02% - до 16,75 доллара за унцию.

Рынок обращает свое внимание на ряд экономических событий в США. Так, на 31 октября - 1 ноября запланировано заседание ФРС, по итогам которого, как ожидается, регулятор сохранит ставку на текущем уровне в 1-1,25% годовых. При этом по данным CME Group на 30 октября, инвесторы оценивают вероятность повышения ставки до 1,25-1,5% в декабре в 95,7%, тогда как двумя неделями ранее показатель составлял 81,7%.

Сильные статданные по США повысили уверенность инвесторов в повышении ставки до конца года. Реальный рост ВВП страны в третьем квартале 2017 года, согласно первой оценке, составил 3% в годовом выражении, тогда как по прогнозу ожидался рост показателя только на 2,5%.

Золото чувствительно к повышению ставки ФРС, которое приводит к удорожанию доллара. Это, в свою очередь, снижает стоимость торгуемого в американской валюте золота, уменьшая спрос на него со стороны инвесторов, владеющих другой валютой.

При этом инвесторы ждут новостей относительно назначения нового главы ФРС президентом страны Дональдом Трампом. Пресс-секретарь президента Сара Сандерс ранее сообщила журналистам, что Трамп назовет кандидатуру главы Федрезерва на текущей неделе. Ранее в СМИ сообщалось, что президент Трамп уже не рассматривает на этот пост кандидатуру нынешней главы регулятора Джанет Йеллен.