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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Премьер Испании распустил парламент Каталонии и объявил новые выборы

23:35 27.10.2017 |

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 Мариано Рахой в Сенате Испании, 27 октября 2017 года

Правительство Испании приняло формальное решение о роспуске региональной администрации и парламента Каталонии, а также о введении прямого управления в регионе. Такое решение было принято на чрезвычайном заседании кабинета министров во главе с премьер-министром Мариано Рахоем вечером в пятницу, 27 октября. Кроме того, решено 21 декабря текущего года провести в Каталонии внеочередные выборы в парламент.

Ранее в тот же день верхняя палата парламента Испании - Сенат - большинством голосов дала добро премьер-министру страны Мариано Рахою на отстранение от власти региональной администрации Каталонии. Глава правительства, вынося этот вопрос на рассмотрение сенаторов, руководствовался статьей 155-й Конституции, предусматривающей роспуск регионального правительства, парламента и прямое управление автономией. За применение этой статьи проголосовали 214 сенаторов, против - 47, один сенатор воздержался. Исход голосования был предрешен, так как Народная партия, к которой принадлежит Рахой, обладает в Сенате большинством. Помимо этого, сенаторы проголосовали за проведение в Каталонии в течение ближайших шести месяцев новых парламентских выборов.

Парламент Каталонии проголосовал за независимость региона от Испании

Голосование в Сенате Испании состоялось после того, как в тот же день ранее парламент в Барселоне объявил о процессе создания независимого государства. Депутаты приняли резолюцию об учреждении "каталонской республики как независимого и суверенного государства", не указав срока его провозглашения.

В голосовании не участвовали представители оппозиционных партий, которые перед его началом покинули зал заседаний. Днем ранее глава региональной администрации Каталонии Карлес Пучдемон вновь ответил отказом на требование провести досрочные выборы в качестве пути выхода из кризиса.

10 октября депутаты парламента Каталонии, опираясь на итоги проведенного в регионе референдума, приняли документ о независимости республики. Подписав эту декларацию, Пучдемон заявил, что речь идет о "символическом" провозглашении независимости, а документ является декларацией о намерениях.
По материалам: Deutsche Welle
 

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