НБУ сможет смягчить требование обязательной продажи валютной выручки после достижения определенных объемов на межбанке

Национальный банк сможет смягчить требование обязательной продажи валютной выручки после достижения определенных объемов торгов на межбанковском валютном рынке.

Об этом сообщил директор департамента открытых рынков НБУ Сергей Пономаренко во время выступления на CIS bankers VI Ukrainian Banking Forum, который проходил 19-20 октября, передают Українські Новини.

"Открою небольшую тайну, что наше требование к обязательной продаже (валютной выручки) в нашей дорожной карте с МВФ привязано к объемам рынка, потому что требование продавать валюту не насыщает рынок. Тем, кому валюта нужна, будут покупать ее назад и они это делают, но это добавляет ликвидности ежедневным операциям. Когда объемы достигнут определенных цифр, будем двигаться дальше по снижению требования обязательной продажи", - сказал он.

Пономаренко сообщил, что в отношении действующего ограничения по продаже 50% валютной выручки в НБУ не поступает много критики, и большинство компаний к нему привыкли.

НБУ оценивает нынешние среднедневные объемы межбанка в 500 млн долларов, тогда как до 2014 года они составляли 1 млрд долларов.

По словам Пономаренко, среднедневной объем операций на валютном рынке в 2016 году составлял 152 млн долларов на продажу и 150 млн долларов на покупку, тогда как в 2017 году увеличился до 172 и 170 соответственно.

Особенно увеличились операции после разрешения НБУ покупать банкам валюту до 1% от регулятивного капитала в течение дня.

Как сообщали Українські Новини, в июне 2016 года НБУ снизил лимит обязательной продажи валютной выручки с 75% до 65%, а в апреле 2017 с 65% до 50%.