Банковская система Украины практически вышла из состояния неплатежеспособности, - Moody's

Международное рейтинговое агентство Moody's считает, что банковская система Украины практически вышла из состояния неплатежеспособности.

Об этом сообщил директор банковской группы Moody's Investors Service Ярослав Совгира во время выступления на CIS bankers VI Ukrainian Banking Forum 19 октября, передают Українські Новини.

Moody's ожидает, что уровень проблемных кредитов в Украине (за вычетом Приватбанка) снизится до 50% до конца 2018 года.

"Мы ожидаем, что уровень проблемных кредитов в банковской системе Украины будет снижаться за счет реструктуризации, списания долгов, за счет того, что растет экономика, снижаются процентные ставки, идет умеренный рост кредитного портфеля. Но сейчас уровень проблемных кредитов в Украине самый высокий в СНГ и восточной Европе. Для того, чтобы проблемная задолженность вышла на приемлемый уровень, нужно несколько лет", - сообщил Совгира.

По его мнению, банковский сектор вернется уже в этом году к безубыточности за счет снижения отчислений в резервы.

"Основная часть резервов уже сформирована. Действительно снижается уровень фондирования вслед за падением инфляции и начинает расти кредитование. Это должно обеспечить рост операционной прибыли пока умеренной, но система условно выйдет на точку безубыточности, что является большим прогрессом по сравнению с прошлым годом. Хотя система будет прибыльной и в следующем году, будет большое количество убыточных банков", - полагает представитель рейтингового агентства.

Совгира отметил, что уровень капитализации банковской системы останется стабильным в 2017-2018 годах.

"Есть коэффициент, когда соотносится уровень проблемных кредитов с уровнем капитала и резервов. Если этот коэффициент больше 100%, то банковскую систему можно считать близкой к неплатежеспособности. Ведь если проблемные кредиты полностью зарезервировать, то капитала не останется вовсе. В 2015 году этот коэффициент в Украине был больше 150%, то есть система была глубоко неплатежеспособной, но потом были вливания капитала от государства и от иностранных банков. Этот показатель улучшился до 117% в 2016 году, но система все равно оставалась неплатежеспособной. Сейчас этот показатель приблизился к break-even (точка безубыточности), значение хоть и плохое, но приемлемое. По крайней мере, система вышла из минуса в ноль", - сообщил Совгира.

Агентство Moody's считает, что главными вызовами для Украины является реформа государственных банков и реструктуризация проблемных кредитов.

По мнению представителя агентства, для тех заемщиков, которые хотя бы платят проценты по кредитам нужно предлагать реструктуризацию кредитной задолженности.

Как сообщали Українські Новини, Национальны банк Украины прогнозирует прибыльность банковского сектора в 2017 году без учета финансового результата Приватбанка.