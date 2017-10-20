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Шеф ЦРУ призвал США быть готовыми к ядерному удару со стороны Северной Кореи
08:04 20.10.2017 |
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Директор ЦРУ Майк Помпео предупредил, что разработки в области ядерного оружия в КНДР уже находятся в стадии, близкой к тому, чтобы нанести ядерный удар по территории США, сообщил телеканал CBS.
"Сейчас ее (Северной Кореи - ИФ) возможности достаточно близки к этому, и в политической перспективе мы должны вести себя так, как будто она стоит на пороге достижения этих возможностей", - заявил М. Помпео, выступая в Национальном фонде в поддержку демократии.
По его словам, уже сейчас "следует задуматься над последним шагом".
Вместе с тем, глава американского разведывательного ведомства не назвал сроков готовности Пхеньяна к удару по США и их союзникам. Он отметил, что США продолжают сбор разведданных о ядерной программе Северной Кореи, но пока они "далеки от совершенства".
М.Помпео сказал, что "когда мы говорим о месяцах, уже несущественно, насколько высок уровень понимания нами конкретных деталей".
При этом он добавил, что сейчас ядерные возможности КНДР намного совершеннее, чем пять лет назад, и будут еще совершеннее через пять месяцев.
Накануне Северная Корея заявила о готовности к нанесению удара по кораблям ВМС США и Южной Кореи, принимающим участие в совместных военно-морских учениях в Японском и Желтом морях.
"США сами подвели к нам цели, которые мы наметили для уничтожения в первую очередь. Пусть США ждут, что по ним будет нанесен невообразимый удар в невообразимое время", - говорится в заявлении, распространенном Центральным телеграфным агентством Кореи (ЦТАК).
Как сообщалось, в учениях, проходящих в районе Корейского полуострова, отрабатываются действия по возможному нанесению удара по Северной Корее. В них принимают участие атомный авианосец, эсминцы типа "Арли Бёрк", в южнокорейских портах размещены две атомные подводные лодки американских ВМС.
КНДР пригрозила, что "готова к сильнейшим ответным действиям, которые разнесут их в щепки".
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