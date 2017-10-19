Нефть коррекционно дешевеет 19 октября после удорожания в среду

Мировые цены на нефть в четверг утром незначительно опускаются в рамках коррекции после роста в среду, произошедшего на данных минэнерго США о снижении запасов сырья за неделю и обострении напряженности в Ираке, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 07.41 EET стоимость декабрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent уменьшалась на 0,05% - до 58,12 доллара за баррель. Цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки WTI опускалась на 0,08% - до 52 долларов за баррель.

В ходе торгов среды нефть дорожала на данны министерства энергетики США о запасах нефти в стране. По данным ведомства, коммерческие запасы нефти в стране (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 13 октября, снизились на 5,7 миллиона баррелей, или на 1,2% - до 456,5 миллиона баррелей. Аналитики при этом полагали, что запасы уменьшились в меньшей степени - на 0,9%, или на 4,2 миллиона баррелей, до 457,96 миллиона баррелей.

Росту цен также способствовало то, что конфликт Багдада и курдской автономии вокруг принадлежности провинции Киркук обострился после проведения курдами без согласия иракских властей референдума о независимости 25 сентября. Министр нефти Ирака Джаббар аль-Лаиби подтвердил, что нефтяная инфраструктура в Киркуке находится под полным контролем правительства и предостерёг от блокировки трубопровода.

Тем не менее, транзит нефти по трубопроводу "Киркук - Джейхан", пропускная способность которого составляет около 600 тысяч баррелей в сутки, резко снизилась в среду, до порядка 225 тысяч баррелей в сутки. Также трейдеры отыгрывали новости из Ирана.

Президент США Дональд Трамп ранее отказался сертифицировать выполнение Ираном ядерного соглашения, тем самым оставив право окончательного выбора за Конгрессом, у которого теперь есть 60 дней на то, чтобы решить, восстанавливать ли ограничительные меры против Тегерана. Во время предыдущего раунда санкций против Ирана с рынка "ушло около 1 миллиона баррелей в сутки", отмечает агентство Рейтер.