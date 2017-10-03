Дайджест Financial Times и The Wall Street Journal от 2 октября 2017 года

Около 90% участников референдума в Каталонии проголосовали за независимость от Испании. Более 800 человек пострадали в стычках с полицией, пытавшейся помешать голосованию, которое правительство страны не признает законным. Теперь Испания находится на грани политического кризиса.

Президент США Дональд Трамп назвал попытки госсекретаря Рекса Тиллерсона вести дипломатические переговоры с Северной Кореей «пустой тратой времени».

Минимум 50 человек погибли из-за стрельбы на музыкальном фестивале в Лас-Вегасе. Полиция убила подозреваемого, который предположительно действовал в одиночку.

Точка зрения

Чтобы оставаться глобальной силой, России необходимо добиться успеха в развитии технологий. У страны есть потенциал благодаря наличию специалистов в этой области, но неясно, сможет ли она им воспользоваться, пишет Джон Торнхилл, редактор направления инноваций FT.

Экономика

Администрация президента США Дональда Трампа утверждает, что снижение налогов позволит ускорить американскую экономику. Но история показывает, что гарантий этого нет.

Инвесторы начали покупать в США акции компаний, которые сейчас платят высокие налоги и должны выиграть от их снижения сильнее других компаний.

Крупный план

Администрация Дональда Трампа пообещала снизить дефицит внешнеторгового баланса США. Однако дефицит увеличился с тех пор, как Трамп стал президентом, и отчасти виноват в этом он сам.

Индустрия

Rio Tinto разработала поезда, способные без машиниста перевозить железную руду. Сделать это оказалось сложнее, чем ожидалось. Контролируют движение этих поездов сотрудники, находящиеся на расстоянии в сотни километров от них.

Британский лоукостер Monarch Airlines помещен под внешнее управление. Компании пришлось отменить 300 000 бронирований, а еще 110 000 туристов не могут вернуться на родину.

Автомобили

Разработчики самоуправляемых автомобилей столкнулись с проблемой: им необходимо решить, как именно осуществлять переход управления между водителем и автопилотом.

Энергоресурсы

Нефть в понедельник утром немного подешевела из-за беспокойства инвесторов по поводу роста ее добычи в странах ОПЕК.

Гендиректор Royal Dutch Shell Бен ван Берден в интервью FT рассказал об осторожном подходе компании к инвестициям в зеленую энергетику. По его словам, инвестировать в малознакомые области более рискованно, чем медлить с вложениями.

DONG Energy (Danish Oil & Natural Gas) сменит название, так как она больше не будет заниматься нефтью и газом. Она хочет взять название Orsted в честь датского ученого Ханса Кристиана Эрстеда, открывшего электромагнетизм.

Финансы

Проведение ICO, позволяющее стартапам привлекать финансирование путем эмиссии криптовалют, стало очень популярным в этом году. Поэтому WSJ дает ответы на 11 распространенных вопросов по поводу ICO.

Еще менее года назад хедж-фонды подвергались критике за высокую комиссию и низкие результаты. Но теперь они снова приносят хорошую прибыль и привлекают инвесторов.

Новый председатель совета директоров HSBC Марк Такер не теряет времени. Он занял этот пост только в понедельник, но уже ждет, когда британские регуляторы одобрят выбранного им кандидата на пост гендиректора. Им может стать один из нынешних топ-менеджеров HSBC Джон Флинт.

В центре скандала вокруг масштабной хакерской атаки на бюро кредитных историй Equifax оказался его главный юрисконсульт Джон Дж. Келли. Именно он отвечает за безопасность и одобряет продажу акций топ-менеджерами Equifax.

Технологии

Facebook оказалась под давлением после того, как стало известно о предполагаемой попытке России повлиять на президентские выборы в США с помощью рекламы на ее платформе. Компания теперь обладает огромным влиянием на людей, но пытается избежать ответственности за размещаемый у нее платный контент.

Samsung хоть и является конкурентом Apple, но может заработать около $4 млрд на поставке комплектующих для iPhone X, выявило исследование Counterpoint Technology Market Research.

Смарфтоны Huawei впервые обошли iPhone в списке того, что хотят приобрести китайские потребители, показал опрос FT Confidential Research. Это отражает высокую конкуренцию на рынке смартфонов в Китае.

Самой востребованной видеоигрой в этом году неожиданно стала PlayerUnknown's Battlegrounds - с марта было продано 13 млн ее копий, что принесло Bluehole Studio сотни миллионов долларов. При этом южнокорейская компания еще даже не закончила разработку игры.

Медиабизнес

Google принимает ряд мер, которые должны помочь изданиям увеличить число онлайн-подписчиков. Компания признала, что одних доходов от рекламы недостаточно, чтобы они могли поддерживать свою деятельность.

Потребительский рынок

McDonald's приходится бороться за контроль над своим брендом в Индии. Уже прошло шесть недель с тех пор, как она расторгла франчайзинговые соглашения с владельцем 169 ресторанов в стране, но они до сих пор продолжают работать.

H&M пообещала инвесторам повысить прозрачность своих операций на фоне ухудшения результатов. В феврале ее руководители проведут первую в истории компании встречу с акционерами.

Почти у 20% американских ритейлеров кредитный рейтинг находится на уровне CCC или ниже, согласно агентству S&P. Оно связывает их проблемы с развитием онлайн-шоппинга и изменением предпочтений потребителей.

Airbnb и операторы гостиниц в США ведут закулисную борьбу, пытаясь пролоббировать свои интересы в вопросах регулирования отрасли.

Недвижимость

Китайские регуляторы предприняли новые попытки охладить местный рынок недвижимости, требуя от банков не выдавать потребительские кредиты на покупку жилья. Такие займы помогают покупателям оплачивать высокий первый взнос.