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Банки США наращивают прибыль гораздо быстрее европейских
08:55 25.09.2017 |
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По данным британской консалтинговой компании Ernst & Young (EY), крупные американские банки увеличивают отрыв от европейских конкурентов по уровню прибыли. По итогам первого полугодия 2017 года, 10 крупнейших финансово-кредитных институтов США получили совокупную прибыль на сумму в 57,5 миллиарда евро, что на 19 процентов выше, чем за тот же период прошлого года, говорится в исследовании EY, опубликованном в воскресенье, 24 сентября.
В то же время соответствующий показатель десяти крупнейших банков Европы вырос на пять процентов и составил 24,2 миллиарда. На первом месте в американском списке - JPMorgan Chase, получивший прибыль в 11,8 миллиарда евро. Европейский рейтинг возглавляет британский банк HSBC (6,6 миллиарда евро), за ним следует французский BNP Paribas (4,3 миллиарда евро). Единственным представителем ФРГ в европейском Top-10 является Deutsche Bank, занявший девятую позицию с показателем чуть выше 1 миллиарда евро.
Банки США в более благоприятной ситуации
"В Европе многие банки по-прежнему заняты сокращением старой задолженности и реорганизацией", - считает эксперт EY по банкам Дирк Мюллер-Тронньер (Dirk Müller-Tronier). По его словам, этот процесс часто связан с большими затратами. Прежде всего, речь идет о банках Южной Европы, добавил он.
В свою очередь в США после финансового кризиса 2007-2008 годов банковская сфера восстановилась быстрее за счет государственной помощи. Кроме того, европейские банки в настоящее время практически не получают прибыли от кредитных операций из-за низких процентных ставок, указал Мюллер-Тронньер. "С этой точки зрения банки США также находятся в более выгодном положении из-за более высокого уровня ссудных процентов", - отметил он далее.
По прогнозу EY, разрыв по уровню прибыли между крупными банками США и ЕС в ближайшие месяцы еще более увеличится, что связано, в числе прочего, с политикой Вашингтона. "Планы новой администрации США по дерегулированию (банковской сферы - Ред.) предвещают значительный рост прибыли американских банков", - заявил партнер EY Клаус-Петер Вагнер (Claus-Peter Wagner).
Ослабление регулирования банков
В феврале новый президент США Дональд Трамп подписал декрет об ослаблении регулирования деятельности американских банков. Документ предусматривает пересмотр закона Додда-Франка о финансовой реформе, принятый после кризиса 2008 года. Установленные в 2010 году правила ограничили деятельность банков, хедж-фондов и торговлю производными ценными бумагами, что позволило США быстро выйти из кризиса. Закон, в частности, обязывал финансовые институты увеличить долю собственного капитала с тем, чтобы избежать возникновения чрезмерной задолженности.
Республиканская партия считает принятые при президенте Бараке Обаме ограничения слишком бюрократичными и вредящим как банкам, так и их клиентам. Их снятие позволит, с одной стороны, оживить экономическую деятельность, но повысит риски быстрого надувания финансовых пузырей на международных рынках.
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