Дайджест Financial Times и The Wall Street Journal от 22 сентября 2017 года

Политика

Facebook согласился предоставить американским властям детальную информацию о более чем 3000 рекламных объявлений, которые приобрели предположительно связанные с Россией пользователи перед президентскими выборами в США.

Власти США следили за Полом Манафортом после того, как он покинул предвыборный штаб Дональда Трампа. Это было частью расследования предполагаемого вмешательства России в президентские выборы в США.

Северная Корея пригрозила взорвать водородную бомбу над Тихим океаном в ответ на речь президента США Дональда Трампа на Генассамблее ООН. Лидеры обеих стран назвали друг друга безумцами.

Стив Бэннон, бывший стратег президента США Дональда Трампа, провел секретную встречу в Китае с одним из лидеров Коммунистической партии. Хотя еще недавно Бэннон говорил, что США ведут «экономическую войну с Китаем».

Экономика

Северная Корея занимается контрабандой слоновой кости, минералов и других богатств Африки с целью получить иностранную валюту, утверждают эксперты.

Благосостояние домохозяйств в США во II квартале выросло на $1,7 трлн до нового рекордного уровня.

Загруженность дорог во многих крупных городах в развивающихся странах достигает предела. Это ставит под сомнение прогнозы о сильном росте продаж автомобилей и спроса на нефть.

Индустрия

Ракетные испытания Северной Кореи заставили по меньшей мере три авиакомпании, включая Lufthansa, изменить маршруты своих рейсов.

Автомобили

Volkswagen, BMW и Fiat Chrysler грозят крупные штрафы, если они не выполнят цели по снижению выбросов CO2. Сделать это сложно из-за падения продаж дизельных автомобилей и увеличения спроса на кроссоверы.

Jaguar Land Rover собирается защитить дизайн модели Defender торговой маркой, чтобы конкуренты не могли его копировать. Но миллиардер и основатель химической компании Ineos Джим Рэтклифф хочет выпустить похожий автомобиль в 2020 г.

Производитель электромобилей BYD хочет пролоббировать в Китае запрет на автомобили с двигателями внутреннего сгорания с 2030 г. Но аналитики считают такую цель нереалистичной.

Гендиректор Nissan Хирото Саикава не хочет делать амбициозных прогнозов по продажам электромобилей, в отличие от руководителя альянса Renault-Nissan Карлоса Гона.

Энергоресурсы

ОПЕК хочет обуздать Ливию и Нигерию. Им было разрешено не участвовать в соглашении о сокращении добычи нефти, но ее рост в этих странах угрожает попыткам картеля устранить избыток предложения.

Обвал цен на нефть снизил надежды на то, что энергетическая отрасль станет драйвером экономики Ганы. Но некоторые специалисты считают, что это даже к лучшему - страна избежала «нефтяного проклятия», а у властей появилась возможность улучшить регулирование отрасли.

Финансы

Комиссия по срочной биржевой торговле США (CFTC) обвинила компанию Gelfman Blueprint в создании пирамиды, связанной с торговлей биткойнами.

Многие из высокопоставленных лиц комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) лишь недавно узнали о произошедшей в 2016 г. хакерской атаке на ведомство. Такая медленная реакция на атаку вызывает вопросы.

Недобросовестные трейдеры могли воспользоваться хакерской атакой на SEC, чтобы заработать с помощью украденной у ведомства информации о компаниях до того, как она была опубликована.

Китайская ZhongAn первой среди онлайн-страховщиков провела IPO. Она привлекла $1,5 млрд в Гонконге.

Европейские инвесторы приобретают так много иностранных облигаций, как никогда раньше. Это признак того, что они не ждут в ближайшее время роста доходностей в Европе в результате возможного ужесточения денежной политики ЕЦБ.

Инвесторы, которые недавно приобрели облигации катастроф у правительства Мексики, могут потерять $150 млн после двух землетрясений в стране.

Goldman Sachs опустился на третье место в рейтинге инвестбанков, который составляет Coalition. Никогда еще он не занимал такую низкую для себя позицию.

Технологии

Спрос на iPhone 8, продажи которого стартуют в пятницу, может оказаться слабым. Это связано с тем, что в ноябре выйдет более продвинутая модель iPhone X.

Telia заплатит около $1 млрд властям США и Нидерландов, чтобы урегулировать антикоррупционное расследование, касающееся ее попыток выйти на рынок Узбекистана. Прокуратура Швеции предъявит обвинения в коррупции бывшему гендиректору Telia и еще двум бывшим топ-менеджмерам.

Китайские Alibaba и Tencent опережают компании из Кремниевой долины в распространении своих мобильных платежных сервисов на многих быстрорастущих рынках.

Властям Люксембурга спустя месяцы удалось приобрести небольшой участок земли у фермера, выращивающего картошку. Его отказ угрожал их попыткам убедить Google построить дата-центр стоимостью 1 млрд евро в Люксембурге.

Hewlett Packard Enterprise планирует сократить 10% сотрудников, чтобы снизить расходы на фоне высокой конкуренции.

Потребительский рынок

Власти Лондона лишат Uber лицензии на работу в городе, когда срок ее действия истечет в конце сентября.

Лилиан Бетанкур, наследница империи L'Oréal и самая богатая женщина в мире, умерла в возрасте 94 лет. Ее смерть может изменить бизнес L'Oréal и Nestle.

Немецкая сеть супермаркетов Aldi надеется завоевать американский рынок с помощью ограниченного ассортимента и крайне низких цен.

Венчурный фонд Benchmark Capital не хочет продавать принадлежащие ему акции Uber японской SoftBank, которая хочет приобрести до 22% акций компании. Это осложняет возможную сделку.