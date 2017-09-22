Финансовые новости
- |
- 22.09.17
- |
- 17:31
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Дайджест Financial Times и The Wall Street Journal от 22 сентября 2017 года
16:32 22.09.2017 |
---
Facebook согласился предоставить американским властям детальную информацию о более чем 3000 рекламных объявлений, которые приобрели предположительно связанные с Россией пользователи перед президентскими выборами в США.
Власти США следили за Полом Манафортом после того, как он покинул предвыборный штаб Дональда Трампа. Это было частью расследования предполагаемого вмешательства России в президентские выборы в США.
Северная Корея пригрозила взорвать водородную бомбу над Тихим океаном в ответ на речь президента США Дональда Трампа на Генассамблее ООН. Лидеры обеих стран назвали друг друга безумцами.
Стив Бэннон, бывший стратег президента США Дональда Трампа, провел секретную встречу в Китае с одним из лидеров Коммунистической партии. Хотя еще недавно Бэннон говорил, что США ведут «экономическую войну с Китаем».
Экономика
Северная Корея занимается контрабандой слоновой кости, минералов и других богатств Африки с целью получить иностранную валюту, утверждают эксперты.
Благосостояние домохозяйств в США во II квартале выросло на $1,7 трлн до нового рекордного уровня.
Загруженность дорог во многих крупных городах в развивающихся странах достигает предела. Это ставит под сомнение прогнозы о сильном росте продаж автомобилей и спроса на нефть.
Индустрия
Ракетные испытания Северной Кореи заставили по меньшей мере три авиакомпании, включая Lufthansa, изменить маршруты своих рейсов.
Автомобили
Volkswagen, BMW и Fiat Chrysler грозят крупные штрафы, если они не выполнят цели по снижению выбросов CO2. Сделать это сложно из-за падения продаж дизельных автомобилей и увеличения спроса на кроссоверы.
Jaguar Land Rover собирается защитить дизайн модели Defender торговой маркой, чтобы конкуренты не могли его копировать. Но миллиардер и основатель химической компании Ineos Джим Рэтклифф хочет выпустить похожий автомобиль в 2020 г.
Производитель электромобилей BYD хочет пролоббировать в Китае запрет на автомобили с двигателями внутреннего сгорания с 2030 г. Но аналитики считают такую цель нереалистичной.
Гендиректор Nissan Хирото Саикава не хочет делать амбициозных прогнозов по продажам электромобилей, в отличие от руководителя альянса Renault-Nissan Карлоса Гона.
Энергоресурсы
ОПЕК хочет обуздать Ливию и Нигерию. Им было разрешено не участвовать в соглашении о сокращении добычи нефти, но ее рост в этих странах угрожает попыткам картеля устранить избыток предложения.
Обвал цен на нефть снизил надежды на то, что энергетическая отрасль станет драйвером экономики Ганы. Но некоторые специалисты считают, что это даже к лучшему - страна избежала «нефтяного проклятия», а у властей появилась возможность улучшить регулирование отрасли.
Финансы
Комиссия по срочной биржевой торговле США (CFTC) обвинила компанию Gelfman Blueprint в создании пирамиды, связанной с торговлей биткойнами.
Многие из высокопоставленных лиц комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) лишь недавно узнали о произошедшей в 2016 г. хакерской атаке на ведомство. Такая медленная реакция на атаку вызывает вопросы.
Недобросовестные трейдеры могли воспользоваться хакерской атакой на SEC, чтобы заработать с помощью украденной у ведомства информации о компаниях до того, как она была опубликована.
Китайская ZhongAn первой среди онлайн-страховщиков провела IPO. Она привлекла $1,5 млрд в Гонконге.
Европейские инвесторы приобретают так много иностранных облигаций, как никогда раньше. Это признак того, что они не ждут в ближайшее время роста доходностей в Европе в результате возможного ужесточения денежной политики ЕЦБ.
Инвесторы, которые недавно приобрели облигации катастроф у правительства Мексики, могут потерять $150 млн после двух землетрясений в стране.
Goldman Sachs опустился на третье место в рейтинге инвестбанков, который составляет Coalition. Никогда еще он не занимал такую низкую для себя позицию.
Технологии
Спрос на iPhone 8, продажи которого стартуют в пятницу, может оказаться слабым. Это связано с тем, что в ноябре выйдет более продвинутая модель iPhone X.
Telia заплатит около $1 млрд властям США и Нидерландов, чтобы урегулировать антикоррупционное расследование, касающееся ее попыток выйти на рынок Узбекистана. Прокуратура Швеции предъявит обвинения в коррупции бывшему гендиректору Telia и еще двум бывшим топ-менеджмерам.
Китайские Alibaba и Tencent опережают компании из Кремниевой долины в распространении своих мобильных платежных сервисов на многих быстрорастущих рынках.
Властям Люксембурга спустя месяцы удалось приобрести небольшой участок земли у фермера, выращивающего картошку. Его отказ угрожал их попыткам убедить Google построить дата-центр стоимостью 1 млрд евро в Люксембурге.
Hewlett Packard Enterprise планирует сократить 10% сотрудников, чтобы снизить расходы на фоне высокой конкуренции.
Потребительский рынок
Власти Лондона лишат Uber лицензии на работу в городе, когда срок ее действия истечет в конце сентября.
Лилиан Бетанкур, наследница империи L'Oréal и самая богатая женщина в мире, умерла в возрасте 94 лет. Ее смерть может изменить бизнес L'Oréal и Nestle.
Немецкая сеть супермаркетов Aldi надеется завоевать американский рынок с помощью ограниченного ассортимента и крайне низких цен.
Венчурный фонд Benchmark Capital не хочет продавать принадлежащие ему акции Uber японской SoftBank, которая хочет приобрести до 22% акций компании. Это осложняет возможную сделку.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Тарас Чорновіл: Кілька фраз про зустріч Порошенка й Трампа
|Рада приняла проект госбюджета-2018 к рассмотрению
Согласно закону о регламенте Рады, по результатам обсуждения законопроекта о госбюджете на следующий год Рада может принять решение о его отклонении в случае несоответствия требованиям Бюджетного кодекса или основным направлениям бюджетной политики.
|Повышения пенсий в октябре не будет. Урок саботажа от Тимошенко и Коломойского
|Курс доллара на межбанке продолжает активно расти
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :