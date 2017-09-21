Выезжающие из Украины в страны-члены ЕС автомобили с 2018г обязаны иметь талон прохождения техосмотра

Эта тема обсуждалась на встрече заместителя министра инфраструктуры Юрий Лавренюка с полномочным министром посольства Литвы в Украине Гвидасом Керушаускасом, сообщается на сайте Министерства инфраструктуры Украины.
Как уточняется в сообщении, технический осмотр будет обязательным при первой регистрации и перерегистрации транспортного средства.
В настоящее время обязательный технический осмотр проходят транспортные средства, осуществляющие коммерческие перевозки.
"Перед нами стоит задача поэтапного введения обязательного технического осмотра. Мы уже имеем соответствующие нормативно-правовые акты, которые вступят в силу в следующем году. Нам нужно качественно к этому подготовиться. Привлекаются лучшие мировые практики и эксперты. Мы хотим, чтобы технический осмотр осуществляли частные компании, аккредитованные Национальным агентством аккредитации Украины, имеют лаборатории, достаточную материально-техническую базу и соответствуют требованиям, установленным действующим законодательством", - отметил Ю.Лавренюк, слова которого приводятся в сообщении.
Во встрече также участвовали представители Мининфраструктуры, главного сервисного центра Министерства внутренних дел и госпредприятия "ГосавтотрансНИИпроект".