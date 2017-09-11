Объем торгов долларом на межбанке 8 сентября увеличился на $16,3 млн до $159,9 млн

В пятницу, 8 сентября, объем продажи долларов США на межбанке увеличился на 16,3 млн долларов по сравнению с 7 сентября до 159,9 млн долларов.

Об этом сообщил Национальный банк, передают Українські Новини.

Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) увеличился на 13,1 млн долларов по сравнению с 7 сентября до 199,4 млн долларов.

Как сообщали Українські Новини, в августе объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанковском валютном рынке увеличился на 18,95%, или на 1,3 млрд долларов до 7,964 млрд долларов по сравнению с июлем.

Курс доллара на межбанке после роста в четверг на 1 коп. в пятницу поднялся на 6 коп. до 26,06 UAH/USD.