Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) разоблачили сговор в деле по дноуглублению порта "Южный". Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

"На основании фактов, установленных детективами НАБУ 7 сентября 2017 года АМКУ признал сговор в действиях участников торгов по закупке работ и услуг по дноуглубления в порту "Южный". Два предприятия, которые прибегли к антиконкурентным согласованным действиям - ООО "ЛИГОС УА" и ООО "УКРСВЯЗЬГИДРОБУД" - комитет оштрафовал на общую сумму около 23 млн гривен", - говорится в сообщении.

Согласно информации пресс-службы, им запрещено участвовать в торгах на закупку товаров, работ или услуг за счет государства в течение ближайших 3 лет.

Так, в октябре 2015 Южненский филиал ГП "Администрация морских портов Украины" осуществил закупку эксплуатационных дноуглубительных работ в акватории морского порта "Южный". По результатам торгов был заключен договор с ООО "ЛИГОС УА" на сумму почти 134 млн гривен. Следствие считает, что эту закупку провели по завышенным ценам.

Отмечается, что расследование этого эпизода детективы НАБУ начали в конце 2015 года. Впоследствии, собрав достаточно информации, которая свидетельствовала о возможных антиконкурентных действиях со стороны участников торгов, НАБУ обратилось в АМКУ и тот начал собственное расследование.

Отмечается, что расследование этого эпизода детективы НАБУ начали в конце 2015 года. Впоследствии, собрав достаточно информации, которая свидетельствовала о возможных антиконкурентных действиях со стороны участников торгов, НАБУ обратилось в АМКУ и тот начал собственное расследование.

Вердикт АМКУ, который признал наличие нарушений, станет весомым доказательством в уголовном производстве по фактам коррупции на ГП "Администрация морских портов Украины" (АМПУ), которое расследуют детективы НАБУ.

Кроме того, на основании собранных доказательств в расследовании упомянутого уголовного производства, весной 2017 года НАБУ подало в Хозяйственный суд. Киева иск о признании недействительным договора на сумму 712 млн гривен.

Напомним, ранее сообщалось, что АМПУ обязался обеспечить беспрецедентный уровень открытости конкурса по дноуглублению "Южного".