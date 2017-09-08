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Минрегионстрой ожидает оборудования 75% жилых домов счетчиками тепла до 2018
13:05 08.09.2017 |
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Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства ожидает оборудования 75% жилых домов общедомовыми приборами учета тепла до конца 2017 года.
Об этом сообщил министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Зубко, передают Українські Новини.
"Мы ставим себе задание: 75% учета тепла до конца года", - сказал он.
Зубко отметил, что по состоянию на текущий момент некоторые города, среди которых Киев, уже имеют 100% установленных приборов учета тепла (в показатель входят те дома, в которых технически возможно установить счетчики).
Как сообщали Українські Новини, августе Кабинет Министров урегулировал механизм оплаты жилищно-коммунальных услуг в многоквартирных домах с различными типами счетчиков (общедомовыми и индивидуальными).
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