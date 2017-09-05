Объем торгов долларом на межбанке 1 сентября уменьшился на $58,1 млн до $171,4 млн

В пятницу, 1 сентября, объем продажи долларов США на межбанке уменьшился на 58,1 млн долларов по сравнению с 31 августа до 171,4 млн долларов.

Об этом сообщил Национальный банк, передают Українські Новини.

Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) уменьшился на 59,6 млн долларов по сравнению с 31 августа до 210,4 млн долларов.

Как сообщали Українські Новини, в июле объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанковском валютном рынке увеличился на 11,96%, или на 715 млн долларов до 6 ,695 млрд долларов по сравнению с июнем.

Курс доллара на межбанке после роста в четверг на 11 коп. в пятницу поднялся на 7 коп. до 25,77 UAH/USD.