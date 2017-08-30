Финансовые новости
- |
- 30.08.17
- |
- 18:37
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
СБУ объявила о подозрении представителям "РусАла" за уничтожение ЗАлКа в интересах РФ
19:35 29.08.2017 |
---
Следователи Службы безопасности Украины под процессуальным руководством прокуратуры объявили о подозрении девяти членам международной преступной группировки, в том числе трех россиян, которые подозреваются в умышленном уничтожении целостного производственного комплекса Запорожского алюминиевого комбината (ЗАлК) в интересах конкурентов из России.
"... единственный в Украине производитель первичного алюминия с 2006 года целенаправленно уничтожался в интересах российских производителей металла. Для реализации махинации в 2006-2008 гг. заказчики сформировали организованную группу из представителей российской компании "РусАл", бывшего руководства комбината, украинских бизнесменов и иностранных граждан", - говорится в сообщении СБУ на ее сайте во вторник.
Как сообщил агентству "Интерфакс-Украина" информированный источник в СБУ, среди подозреваемых - совладелец "РусАла", известный российский бизнесмен Олег Дерипаска.
Ведомство уточняет, что сначала аффилированные с российскими бизнесменами структуры приобрели контрольный пакет акций ЗАлКа, затем под руководством российских кураторов обеспечили уничтожение его основных производственных мощностей. В 2009 году они, в частности, остановили рудотермические печи и основные производственные участки электролизного производства, что привело к повреждению и последующему полному уничтожению оборудования, отмечает СБУ.
Украинские правоохранители добавляют, что через два года участники группировки обеспечили передачу дочернего предприятия ЗАлКа - Глуховского карера кварцитов - компаниям, аффилированным с ОК "РусАл", а перед возвращением комбината государству в 2015 году за грубые нарушения приватизационных обязательств активизировали уничтожения предприятия.
"Они, в частности, осуществили расконсервацию и ликвидацию основных фондов ЗАлКа, что привело к разрушению завершенного цикла производства конечной продукции предприятия. Для окончательного уничтожения стратегического комбината злоумышленники демонтировали и вывезли с территории ценное оборудование, а ликвидное оборудование цеха алюминиевой катанки передали компании, подконтрольной российским бизнес-структурам", - говорится в релизе СБУ.
Согласно ему, по заключению экспертов, в результате преступных действий государству нанесен ущерб на сумму свыше $39 млн и более 100 млн грн.
Следователи СБУ по результатам расследования уголовного производства объявили о подозрении девяти членам организованной группировки в совершении преступлений, предусмотренных ст. ст. 113, 191, 255 и 364 Уголовного кодекса Украины.
"Один из фигурантов дела содержится под стражей, бывший директор завода - под личным обязательством, среди подозреваемых - трое граждан России. Следствие продолжается", - указывает спецслужба.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|В ЕС требуют от Украины отменить монополию облгазов
|Друзья Путина отобрали у Януковича "крымское Межигорье"
|Мир накрывает "блокчейн-пузырь". Кто на этом заработает и причем здесь Bitcoin
|Почему Украине придется выпустить новые евробонды
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :