Хедж-фонды увеличили долгосрочные позиции в золоте до максимума с октября

Участники рынка золота за неделю, завершившуюся 17 августа, увеличили чистые "длинные" позиции в золоте (то есть ставки на рост цен на драгметалл) на 30% - до 179,5 тыс. контрактов, что является максимумом с октября прошлого года, свидетельствуют данные Комиссии по срочной фьючерсной торговле сырьевыми товарами США (CFTC).

"Спекулятивные ставки на повышение цен существенно выросли в последние недели, однако противостояние США с Северной Кореей, слабость фондового рынка и потенциал укрепления японской иены продолжат оказывать поддержку рынку, - говорит главный стратег сырьевого рынка в Saxo Bank Оле Хансен. - Мы считаем, что цена золота продолжит расти, и сохраняем свой прогноз на конец года на уровне $1325 за тройскую унцию".

В ходе торгов в понедельник на Нью-Йоркской бирже Comex золото с поставкой в декабре подорожало на 0,16%, до $1293,8 за унцию.

Аналитики Commerzbank также прогнозируют повышение цен на золото в ближайшем будущем на фоне начала совместных военных учений США и Южной Кореи.

