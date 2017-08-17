Инвесторы и политика: почему прогнозы не сбываются?

Считается, что финансовый рынок - кладезь мудрости: взвешивая всю имеющуюся информацию, он трансформирует ее в систему цен. Инвесторы, по идее, способны предсказывать будущее: снижение доходности облигаций, к примеру, указывает на замедление экономики.

Но насколько прозорливы инвесторы в политических вопросах? Букмекерский рынок показывает, как они оценивают политический риск. Они ожидали, что сторонники сохранения британского членства в ЕС одержат победу на референдуме о Brexit, а Хиллари Клинтон станет президентом Америки. В обоих случаях они ошиблись.

Интересно, что в вопросе о Brexit большая часть игроков (другими словами, широкие массы) поддержали евроскептиков, но ставки были искажены некоторыми богатыми игроками, которые симпатизировали лагерю сторонников единой Европы.

Эти состоятельные игроки, скорее всего, торгуют на финансовом рынке; обвал фунта после объявления итогов указывает на то, что большинство инвесторов были застигнуты врасплох.

Перед президентскими выборами большинство людей на Уолл-стрит, как показывают опросы, считали, что победа Дональда Трампа будет плохой новостью для рынка. Но как только стали известны результаты, тон комментариев резко изменился, а доллар и акции устремились вверх.

Имея череду исторических максимумов на американском фондовом рынке (на что так любит указывать Трамп), может показаться, что изменение настроения после выборов было пророческим. Но это не совсем так.

Причиной "скачка Трампа" было ожидание того, что новая администрация быстро примет пакет мер по стимулированию экономики, который включает сокращение налогов и увеличение инфраструктурных расходов.

Все это должно было ускорить экономический рост (хорошо для акций), в ответ на это ФРС повысила бы процентную ставку (хорошо для доллара).

Но пакет мер стимулирования до сих пор не одобрен конгрессом. ВВП США вырос на 0,3% в I квартале и лишь на 0,6% во II квартале; последняя статистика неплохая, но только лишь в сравнении с темпами роста еврозоны за тот же период. В июне МВФ скорректировал свой прогноз по американскому росту в 2017 г. до 2,1% и ожидает тот же темп в 2018 г., отмечает британский журнал The Economist.

Итогом этого стало ослабление доллара по отношению к евро; сейчас он ниже, чем был до президентских выборов. Но виноваты в этом, конечно, не только события в Америке: темпы роста еврозоны ускоряются, а политические риски ослабли после избрания президентом Франции Эммануэля Макрона.

Валютный сдвиг во многом объясняет ралли фондового рынка. В долларовом выражении акции еврозоны легко превосходят Уолл-стрит в этом году.

Или, если на это посмотреть несколько иначе, в евро американские акции снизились.

Американские инвесторы не возражают против этого; они продолжают получать хорошую прибыль. Но часть этого возврата - результат более слабой валюты, иностранные доходы транснациональных корпораций увеличились в долларовом выражении. Наилучшие показатели в этом году демонстрирует технологический сектор, который, как правило, больше выигрывает от глобального, чем от местного, роста.

Доходность десятилетних казначейских облигаций ниже, чем она была в самом начале года - признак ослабления ожиданий на ускорение темпов роста. Другими словами, фондовый рынок хотя и движется вверх, но совсем не по тем причинам, на которые надеялись инвесторы.

Кроме того, в начале года инвесторы были наполнены наивным оптимизмом по поводу программы администрации. И это несмотря на то, что во время предвыборной кампании Трамп не имел ни детального экономического плана, ни команды высококвалифицированных советников. Обещая сократить налоги, он также угрожал проводить протекционистскую политику против Мексики, Китая и ряда других стран. Если бы эта политика стала реальностью, то пострадал бы фондовый рынок.

Таким образом, когда дело касается политики, стремление принимать желаемое за действительное во многом определяет поведение инвесторов.

Brexit создает риски для базирующихся в Лондоне финансовых компаний, поэтому у них велик соблазн верить, что этого никогда не будет. Программа Республиканской партии включает пункты о сокращении налогов и финансовой дерегуляции.

И то и другое - хорошая новость для Уолл-стрит, поэтому неудивительно, что компании надеются, что так и будет. Ошибочно думать, что инвесторы знает что-то такое о политике, чего не знают все остальные.