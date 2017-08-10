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Катар упростил визовый режим для туристов из 80 стран, в том числе из Украины
19:40 09.08.2017 |
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Власти Катара приняли решение упростить визовый режим для туристов из 80 государств, говорится в сообщении, размещенном на официальном туристическом портале страны Visit Qatar.
Отмечается, что граждане 33 стран, среди них - Австрия, Бельгия, Франция, Германия, Португалия, Испания и Швейцария - смогут получить туристическую визу сроком до 180 дней непосредственно по прибытии в Катар с правом нахождения на территории страны в течение 90 дней.
Между тем, гражданам еще 47 стран, в том числе России, Беларуси и Украины, будут также выдаваться визы по прибытии в Катар, однако в этом случае максимальный срок пребывания будет меньше: туристы из этих стран получат возможность находиться на территории Катара в течение 30 дней. При этом визы могут продлеваться на месяц.
На пресс-конференции в Дохе представитель министерства по туризму Катара Хассан Аль-Ибрагим в среду заявил, что "схема послабления правил выдачи виз сделает Катар самой открытой для туристов страной в регионе".
Упрощение визового режима с рядом стран произошло на фоне дипломатического кризиса вокруг Катара. В начале июня Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет разорвали дипотношения с Катаром, обвинив его в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела. К решению позднее присоединился ряд других государств.
Катару был выдвинут ультиматум, который содержал ряд требований, включая понижение уровня дипломатических и военных отношений с Ираном, прекращение финансирования террористических группировок, отказ от вмешательства во внутренние дела арабских стран.
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