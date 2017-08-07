Золото опускается в цене 7 августа на укреплении доллара после выхода статданных по безработице США

Стоимость золота в понедельник утром снижается, оставаясь на самых низких значениях за последнюю неделю, на укреплении курса доллара к мировым валютам, чему способствовали сильные статданные по рынку труда США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 07.41 EET цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex уменьшалась на 1,42 доллара, или на 0,11% - до 1263,18 доллара за тройскую унцию. Стоимость сентябрьского фьючерса на серебро снижалась на 0,02% - до 16,249 доллара за унцию.

Доллар подорожал к мировым валютам в пятницу после публикации сильных данных по рынку труда США. Согласно сообщению министерства труда страны в пятницу, уровень безработицы в стране в июле снизился до 4,3% с июньских 4,4%, что совпало с прогнозом аналитиков. При этом число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 209 тысяч, тогда как эксперты ожидали роста только на 183 тысячи.

Показатель июня по числу новых рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях был пересмотрен в сторону увеличения - до 231 тысячи с сообщавшихся ранее 222 тысяч. Минтруд США также сообщил, что почасовая заработная плата в стране в июне выросла на 2,5% в годовом выражении и составила 26,36 доллара.

Бюро экономического анализа министерства торговли США, помимо этого, сообщило об уменьшении дефицита торгового баланса страны в июне на 2,7 миллиарда долларов, или на 6% по сравнению с пересмотренным показателем мая, до 43,6 миллиарда долларов. Эксперты ожидали снижения дефицита только до 45 миллиардов долларов с первоначального показателя мая, который составлял 46,5 миллиарда долларов. Показатель мая был пересмотрен в сторону уменьшения - до 46,4 миллиарда долларов.

Укрепление доллара, как правило, негативно отражается на цене золота, делая покупку драгметалла дороже для инвесторов, владеющих другой валютой.