Налоговая реформа в Индии ударила по золоту

Спрос на золото в Индии, которая соперничает с Китаем за звание крупнейшего в мире потребителя этого металла, в 2017 г. будет ниже среднего пятилетнего уровня, поскольку покупатели приспосабливаются к новому единому налоговому режиму, отмечается в отчете Всемирного совета по золоту (WGC).

В этом году потребление составит 650-750 тонн по сравнению со среднегодовым значением около 850 тонн в предыдущие пять лет, сообщил в интервью Bloomberg управляющий директор Всемирного совета по золоту по Индии П. Р. Сомасундарам. Спрос на золото в прошлом году составил 666,1 тонны, в 2015 г. - 857,2 тонны.

Индия является важным источником спроса на мировом рынке золота, и уже второй год подряд изменения в политике страны могут сдерживать продажи. В 2016 г. потребление было подорвано, после того как в ноябре правительство начало денежную реформу для повышения финансовой прозрачности и возврата неучтенных денежных средств в банковскую систему (Самые крупные купюры (фактически 86% всех купюр) были изъяты из обращения в стране, где почти все платежи производятся наличными. В этом году потребители приспосабливаются к пересмотру налоговой системы).

Единый налог на товары и услуги, который был введен в прошлом месяце, знаменует крупный переход, который займет около шести месяцев, сказал Сомасундарам. По его словам, этот переход повлияет не только на покупки золота, но и на покупки других товаров и оборотных средств для бизнеса.

Реформа премьер-министра Нарендры Моди призвана заменить многочисленные налоги с продаж разных штатов и федерального уровня единым национальным налогом. Налог на покупку золота зафиксирован на уровне 3%, при этом было отменено более десятка внутренних сборов, включая акцизный налог и местные тарифы.

По мере того как потребители и бизнес адаптируются к изменениям, есть признаки того, что переход замедляет активность и власти реагируют на это.

Согласно опубликованным сегодня данным IHS Markit, промышленное производство в Индии резко снизилось в июле. Объем производства в частном секторе Индии сократился максимальными темпами с марта 2009 г. Сводный индекс деловой активности (Purchasing Managers Index, PMI) с учетом сезонных колебаний упал с июньского уровня 52,7 до 46 пунктов.

В среду Резервный банк Индии снизил процентную ставку до минимального уровня с 2010 г., чтобы поддержать экономику страны. Ставка прямого РЕПО была снижена с 6,25% до 6%.

В настоящее время сохраняются значительные запасы золота, и потребители, которые недавно покупали его, вряд ли сделают это снова в краткосрочной перспективе, говорится в сообщении Всемирного совета по золоту. По мере того как рынок абсорбирует это золото и адаптируется к новой налоговой системе, среда должна стать более благоприятной к концу года.

Индия, которая импортирует почти все золото, которое потребляет, испытала всплеск покупок в преддверии введения нового налога на фоне опасений, что он может быть установлен на более высоком уровне. Импорт золота в апреле-июне увеличился более чем вдвое до 248,5 тонны, спрос вырос на 37% до 167,4 тонны, сообщил WGC.

"Мы увидим, что спрос вернется после демонетизации, но нерешительность в отношении покупок золота все же будет сохраняться в прозрачной системе, которая сейчас воспроизводится", - заявил Сомасундарам. Тем не менее, по его словам, хороший сезон дождей, который повышает доходы сельского населения, должен поддерживать спрос на золото во втором полугодии.