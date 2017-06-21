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Япония и ЕС близки к заключению широкого соглашения о свободной торговле
20:57 21.06.2017 |
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Япония и Европейский союз близки к заключению широкого соглашения о свободной торговле, поскольку об этом договорились министр иностранных дел Японии Фумио Кишида и высокопоставленный представитель по торговле в ЕС, говорится в сообщении министерства иностранных дел, пишет Reuters.
Япония и ЕС вели переговоры о Соглашении об экономическом партнерстве (EPA) с 2013 г., документ предусматривает содействие торговле и инвестициям путем устранения тарифов и улучшения инвестиционных правил.
Сообщается, что Кишида разговаривал по телефону с комиссаром ЕС по торговле Сесилией Мальмстрем.
"Оба разделяют понимание того, что широкое соглашение находится в пределах досягаемости", - сказал официальный представитель министерства, цитируя заявление, опубликованное после разговора.
Подписание EPA с Европейским союзом, на долю которого приходится примерно 10% от общей внешней торговли Японии, входит в число основных целей программ стимулирования и стратегии роста премьер-министра Синдзо Абэ, которую называют абэномикой.
Сделка между ЕС и Японией приобрела большее значение, поскольку президент США Дональд Трамп вывел Соединенные Штаты из многостороннего пакта о Транстихоокеанском партнерстве, в результате чего остальным 11 членам соглашения, включая Токио, пришлось выяснять, что делать без крупнейшего торгового партнера.
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