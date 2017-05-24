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Китай разворачивает крупнейшую в мире IT-систему мониторинга и оценки деятельности корпораций
08:57 24.05.2017 |
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Всевидящее око китайского государства обратилось на бизнес. Китай уже развивает масштабную IT-систему контроля за поведением частных лиц. Гораздо меньше внимания пока привлек другой проект Пекина - использование анализа больших данных для построения самой масштабной в мире системы надзора и контроля за компаниями.
«Авторитаризмом на базе IT» назвал этот проект китайского госкапитализма немецкий исследовательский центр Mercator Institute for China Studies.
Иностранным компаниям пора привыкать к повышенному вниманию, предупреждает Mercator Institute в своем новом докладе. Многие из них попадают в так называемую «систему социальных кредитов», предназначенную для обеспечения соответствия деятельности участников не только законодательству в области экологии или производственной безопасности, но и долгосрочным государственным планам развития промышленности.
Основа системы будет развернута уже к 2020 г. По мере ее усложнения она начнет ставить оценки корпорациям на основе данных, полученных из различных источников, - от камер видеонаблюдения до платформ электронной торговли. Тем, кто получит низкие оценки, могут повысить ставки налогов, стоимость кредитования, ограничить доступ к инвестиционным возможностям.
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