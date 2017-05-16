Остатки средств на корреспондентских и транзитных счетах банков 15 мая.

|Дата
|сумма, млн грн
|12 мая
|52651.1
|13 мая
|49706.7
|15 мая
|48964.5
Данные: Нацбанк Украины.
Официальный курс НБУ на 15 мая– 26,474312 грн/$1.
Топливно-энергетический комплекс
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Информация об агентстве
10:46 15.05.2017 |
---
|Дата
|сумма, млн грн
|12 мая
|52651.1
|13 мая
|49706.7
|15 мая
|48964.5
Данные: Нацбанк Украины.
Официальный курс НБУ на 15 мая– 26,474312 грн/$1.
|
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