Показатели регистрации электромобилей в Украине (новых и подержанных) в январе-марте текущего года выросли в 2,1 раза по сравнению с тем же периодом 2016 года - до 620 ед., сообщает Главный сервисный центр МВД.

"Наибольший спрос на электромобили, по данным сервисных центров МВД, прослеживается в Киеве (528 ед.), в Одесской (486 ед.) и Харьковской (446 ед.) областях. Следом идут Днепропетровская (134 ед.), Львовская (127 ед.), Киевская и Запорожская области. Кроме этого, можем увидеть разный спрос на авто в зависимости от месяца, предпочтения и доступности конкретных марок на украинском рынке", - цитируется в сообщении руководитель ГСЦ МВД Владислав Криклий.

По данным ГСЦ, всего за 2016 год и первый квартал текущего года в Украине зарегистрировано 2284 электромобиля.

В числе основных преимуществ электромобилей - экологичность и экономичность.

"Стоимость "заправки" электромобиля в несколько раз ниже, чем у бензинового или дизельного авто, а порой подзарядиться можно и бесплатно, ведь на многих паркингах перед ресторанами, торговыми или бизнес центрами все чаще устанавливают зарядные станции. Техобслуживание электромобилей происходит реже, а для функционирования им требуется меньшее количество расходных материалов. Цена электромобилей, как правило, выше, но средства, сэкономленные на заправке авто, компенсируют лишние расходы", - констатируют в ГСЦ МВД.

По его данным, наиболее востребованными в Украине являются автомобили Nissan (1867 регистраций), Ford (98 ед.), Tesla (89 ед.) BMW (49 ед.), Mercedes (43 ед.)

Как сообщалось, украинские официальные автоимпортеры, отмечая значительное превышение на рынке подержанных электромобилей над новыми, начали продвижение на рынок новых электромобилей, в том числе Renault, Kia, Nissan, BMW, Toyota.

В частности, компания "Рено Украина" объявила о начале продаж электромобилей до конца 2017 года в официальных дилерских центрах в Киеве, Одессе и Львове.

Согласно презентованной в четверг министром инфраструктуры Украины Владимиром Омеляном стратегии развития электротранспорта в Украине, долю электромобилей к 2020 году планируется довести до 15% общих продаж автомобилей в стране.

Для стимулирования рынка планируется временно, до 1 января 2023 года освободить от НДС импорт и дальнейшие поставки электротранспорта (за исключением электробусов) и зарядных станций, а также освободить его от уплаты акциза.

Затем планируется до 2028 года отмена импортного НДС на комплектующие к электротранспорту и зарядным станциям, на этом же этапе ожидается начало массового производства электромобилей в Украине.

Третий этап предусматривает временное до 1 января 2033 года введение нулевой ставки НДС на произведенный в Украине электротранспорт, зарядные станции и комплектующие к нему.

Положения концепции отражены в соответствующем законопроекте, принятия которого ожидает рынок.

Мининфраструктуры Украины планирует в 2017 году провести тендер для приобретения 50 зарядных станций для электромобилей, ориентировочная стоимость их закупки составит 4,5 млн грн.