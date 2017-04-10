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Топливно-энергетический комплекс
Программа МВФ позволит Украине проводить внешние выплаты в следующие 3 года, - Гонтарева
12:03 10.04.2017 |
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Глава Национального банка Валерия Гонтарева сообщила, что программа сотрудничества Украины и Международного валютного фонда позволяет стране проводить внешние выплаты в следующие три года.
Об этом она сообщила в ходе пресс-конференции, передают Українські Новини.
"Наши резервы являются достаточными и покрывают 4 месяца импорта. Мы ожидаем, что до конца 2017 года получим еще три транша на общую сумму 4,5 млрд долларов", - сказала она.
Получение еще трех траншей позволит Украине нарастить международные резервы до 21 млрд долларов.
"Эта программа является важной для нашей страны. Хочу напомнить, что в следующие три года Украине необходимо будет выплатить за счет погашения и обслуживания госдолга около 12,8 млрд долларов. Это сотрудничество является залогом того, что в следующие три года Украина сможет осуществить выплаты по госдолгу без лишнего стресса для валютного рынка", - подчеркнула она.
Гонтарева добавила, что страна является инвестиционно привлекательной.
Как сообщали Українські Новини, глава Национального банка Валерия Гонтарева решила подать в отставку с 10 мая.
11 марта 2015 года МВФ одобрил программу кредитования экономики Украины с использованием механизма расширенного финансирования (EFF) общим объемом 17,5 млрд долларов сроком на 4 года.
Первый транш на 5 млрд долларов Украина получила в марте 2015 года, второй - на 1,7 млрд долларов в августе 2015 года, третий - на 1 млрд долларов в сентябре 2016 года, четвертый - на 1 млрд долларов в апреле 2017 года.
Украина рассчитывает получить в этом году еще 3 транша от МВФ на 4,5 млрд долларов.
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