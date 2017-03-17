Финансовые новости
- |
- 17.03.17
- |
- 02:06
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Топливно-энергетический комплекс
В развитие морпортов в этом году планируется вложить более 3 миллиардов гривень - АМПУ
22:50 16.03.2017 |
---
Государственное предприятие "Администрация морских портов Украины" (АМПУ) в 2017 году планирует вложить в модернизацию и развитие портовой инфраструктуры 3,507 миллиарда гривень.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе АМПУ.
"Плановый объем капитальных инвестиций в 2017 году - 3507 миллиона гривень, в том числе 929,8 миллиона гривень – на 6 причалов, общей длиной – 1,55 тысячи метров, и на 4 проекта дноуглубления в двух портах - 1 737,7 миллиона гривень", - отметили в пресс-службе.
В частности, речь идет о реконструкции подходного канала в порту "Южный" (общий объем дноуглубления - до 3,45 миллиона кубометров), стоимость работ – более 1 миллиарда гривень, глубина – 21 метр.
Также запланирована реконструкция водных подходов, маневровых зон и операционных акваторий в "Южном": стоимость работ - почти 1,436 миллиарда гривень, глубины составят - 16-19 метров.
В планах - реконструкция операционной акватории 1-го ковша Сухого лимана морского порта "Черноморск", где дноуглубление составит 2,5 миллиона кубометров, стоимость работ - 720 миллионов гривень. Кроме того, планируется реконструкция подходного канала в "Черноморске" - до 16 метров, стоимость работ - 115,3 миллиона гривень.
В числе запланированных работ – возобновление строительства контейнерного терминала на Карантинном молу Одесского морского порта, где АМПУ является партнером в реализации проекта дочернего предприятия "ГПК Украина" компании "ГПК Гамбург Порт Консалтинг ГмбХ". Стоимость проекта – 5,189 миллиарда гривень.
Согласно данным в презентации, обнародованной пресс-службой АМПУ, предприятие планирует реализовать шесть проектов для развития портовой инфраструктуры, в частности, строительство причала 1-з морского порта "Одесса" общей стоимостью 422,4 миллиона гривень; реконструкция гидротехнической части причалов № 3-4 морского порта "Мариуполь" – 333,2 миллиона гривень; реконструкция гидротехнической части причала № 1 морского порта "Черноморск" – 88,2 миллиона гривень; реконструкция гидротехнической части причала № 2 морского порта "Черноморск" – 700,4 миллиона гривень; реконструкция причала № 7 морского порта "Одесса" – 1,07 миллиарда гривень; строительство и обустройство альтернативного въезда к морскому порту "Одесса" – 250 миллионов гривень.
Также сообщается, что для создания конкурентных условий для ведения бизнеса в морских портах руководство АМПУ считает необходимым в текущем году поддержать паспортные глубины на подходах и в акваториях морских портов, а также пересмотреть разделительные балансы между АМПУ и государственными портовыми операторами.
Помимо этого, в 2017 году запланировано применение международных стандартов контроля в процессе строительства объектов портовой инфраструктуры (FIDIC), что позволит иностранным дноуглубительным компаниям начать работу на украинском рынке.
"Наша задача – запустить задекларированные инфраструктурные и инвестиционные проекты, чтобы эти действия увидел украинский и иностранный бизнес. Мы ставим перед собой цель равномерно развивать порты во всех регионах для сбалансированной работы транспортной системы и меняться в соответствии с требованиями времени. И уже в этом году мы увидим первые результаты нашей работы", - цитирует пресс-служба исполняющего обязанности руководителя АМПУ Райвиса Вецкаганса.
Как сообщал УНИАН, Администрация морских портов Украины в 2016 году получила 3,854 миллиарда гривень чистой прибыли, что на 1% больше, чем в 2015 году. Доход предприятия составил 7,297 миллиарда гривень, что на 5% больше, чем в 2015 году.
На материковой части Украины насчитывается 13 государственных морских портов. В частности, в Одесском регионе работают Одесский, Белгород-Днестровский порты, порт "Черноморск" и порт "Южный", в Николаевском регионе расположены Николаевский порт и стивидорная компания "Ольвия". Также Украина имеет свои порты в Азовском регионе – Мариупольский и Бердянский, а на Дунае их всего три – Ренийский, Измаильский и Усть-Дунайский. Порты Херсонского региона – Херсонский и Скадовский.
Порты аннексированного Россией в марте 2014 года Крымского полуострова – Керченский, Севастопольский, Феодосийский, Ялтинский и Евпаторийский.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Ермек Нарымбай: Назарбаев по примеру Ельцина вытащит из рукава карту с неизвестным преемником, а-ля Путин
|Когда Тягнибок и Белецкий плюнут друг другу в спину
|Новая судейская четверка. Кого избрали в Высший совет правосудия
|Почему не берут британца аудитором "посредственного" НАБУ
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :