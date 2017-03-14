Производство легковых автомобилей в январе-феврале 2017 года, по предварительным данным ассоциации "Укравтопром", выросло на 50% по сравнению с аналогичным месяцем 2016 года - до 559 ед., при этом все автомобили по-прежнему выпущены производителем Skoda - ЧАО "Еврокар" (Закарпатская обл.).

По данным ассоциации, в том числе в феврале завод выпустил 259 автомобилей, что на 76% больше, чем в январе 2016 года, но на 14% меньше, чем в январе-2017 (в феврале прошлого года всего было выпущено 149 авто, в том числе 147 ед.- на "Еврокаре", 2 ед. - на ЗАЗе).

Таким образом, продолжает простаивать легковое производство на Запорожском автозаводе и в корпорации "Богдан".

В то же время в январе-феврале ЗАЗ выпустил 112 автотранспортных средств, в том числе 109 коммерческих авто и три автобуса (за тот же период 2016 года - только два легковых авто), из них в феврале - 50 коммерческих и один автобус.

Ассоциация информирует, что за два месяца в Украине выпущено 88 автобусов против пяти за тот же период 2016 года.

В том числе 43 ед. произведены заводом "Черкасский автобус", 24 ед. - Часовоярским автобусным заводом, 16 ед. - Черниговским автозаводом корпорации "Эталон", три - ЗАЗом (за тот же период 2016-го эти заводы не выпустили ни одного автобуса), два автобуса - корпорацией "Богдан" (за два месяца 2016-го - пять).

В статистике коммерческих автомобилей за указанный период этого года учтены только выпущенные ЗАЗом (109 ед.), тогда как в прошлом году это были автомобили КрАЗ (94 ед.).

"Данные по коммерческим автомобилям могут отличаться от фактических, т. к. ПАО "АвтоКрАЗ" перестал публиковать результаты по своему производству с августа 2016 года", - отмечают в "Укравтопроме".

В целом за два месяца 2017 года в Украине выпущено 756 автотранспортных средств (без учета автомобилей КрАЗ), в том числе 362 ед. - в феврале.

Как сообщалось, в 2016 году производство легковых автомобилей в Украине сократилось 23,2% по сравнению с 2015 годом - до 4,34 тыс. ед. При этом "Еврокар" увеличил производство автомобилей Skoda почти на 94% - до 3,937 тыс. ед., тогда как ЗАЗ сократил выпуск авто на 89% - до 403 ед. Выпуск автобусов сократился на 64,2% - до 321 ед.

