Украина по итогам января-февраля 2017 года поставила на внешние рынки 874 тонны сыров, что на 13,7% больше показателя за аналогичный период 2016 года.

Согласно данным таможенной статистики, обнародованной Государственной фискальной службой (ГФС), в денежном выражении поставки этой продукции увеличились на 28,3% - до $2,77 млн.

Импорт сыров в январе-феврале составил 559 тонн, увеличившись на 25,3% по сравнению с январем-февралем 2016 года, в страну было ввезено продукции на сумму $5,5 млн (за январь-февраль 2016 года - на $4,1 млн).

В то же время экспорт сливочного масла из Украины в январе-феврале вырос в 2,9 раза - до 1,78 тыс. тонн. В денежном выражении он составил $6,7 млн против $1,8 млн в январе-феврале 2016 года. Импорт этого товара, по информации ГФС, за два месяца 2017 года упал в 5,4 раза - с 328 тонн ($1 млн) до 61 тонн ($306 тыс.).

Экспорт молока и сливок (сгущенных) в январе-феврале 2017 года вырос на 30% - до 6,58 тыс. тонн. Украина поставила в январе-феврале 2017 году сгущенных молока и сливок на общую сумму $11,7 млн, что почти в 1,7 раза больше чем в январе-феврале 2016 года ($6,87 млн).

Как сообщалось со ссылкой на данные таможенной статистики, Украина в 2016 году экспортировала 8,05 тыс. тонн сыров, что на 25,6% меньше, чем в 2015 году. Импорт сыров в Украину за минувший год возрос на 31,2% - до 7,06 тыс. тонн.

