Национальный банк в понедельник, 6 марта, продал банкам свои депозитные сертификаты на общую сумму 11 571 млн гривен.

Об этом сообщил Национальный банк, передают Українські Новини.

Нацбанк для регулирования ликвидности банков мобилизовал средства путем проведения тендера по размещению депозитных сертификатов НБУ overnight по средневзвешенной процентной ставке 12,00% годовых 47 банкам на сумму 4 659 млн гривен и сроком на 14 дней по средневзвешенной процентной ставке 14,00% годовых 31 банку на сумму 6 912 млн гривен.

Как сообщало агентство, НБУ 3 марта продал банкам свои депозитные сертификаты на общую сумму 17 075 млн гривен.

В соответствии с пунктом 2.6 главы 2 Положения о регулировании Национальным банком Украины ликвидности банков Украины, утвержденным постановлением Правления от 30.04.2009 №259, по процентным тендерам по размещению депозитных сертификатов банки самостоятельно предлагают процентную ставку.

В январе Национальный банк для регулирования ликвидности банков мобилизовал (привлек) средств банков на общую сумму 284,729 млрд гривен, что на 8,1% меньше, чем в январе 2016 года.

В 2016 году Нацбанк мобилизовал средств банков на общую сумму 2 946,9 млрд гривен.

Курс НБУ на 6 марта.

