Финансовые новости
- |
- 07.03.17
- |
- 14:57
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Топливно-энергетический комплекс
НБУ продал 6 марта банкам депозитные сертификаты на 11 571 млн гривен
10:35 07.03.2017 |
---
Национальный банк в понедельник, 6 марта, продал банкам свои депозитные сертификаты на общую сумму 11 571 млн гривен.
Об этом сообщил Национальный банк, передают Українські Новини.
Нацбанк для регулирования ликвидности банков мобилизовал средства путем проведения тендера по размещению депозитных сертификатов НБУ overnight по средневзвешенной процентной ставке 12,00% годовых 47 банкам на сумму 4 659 млн гривен и сроком на 14 дней по средневзвешенной процентной ставке 14,00% годовых 31 банку на сумму 6 912 млн гривен.
Как сообщало агентство, НБУ 3 марта продал банкам свои депозитные сертификаты на общую сумму 17 075 млн гривен.
В соответствии с пунктом 2.6 главы 2 Положения о регулировании Национальным банком Украины ликвидности банков Украины, утвержденным постановлением Правления от 30.04.2009 №259, по процентным тендерам по размещению депозитных сертификатов банки самостоятельно предлагают процентную ставку.
В январе Национальный банк для регулирования ликвидности банков мобилизовал (привлек) средств банков на общую сумму 284,729 млрд гривен, что на 8,1% меньше, чем в январе 2016 года.
В 2016 году Нацбанк мобилизовал средств банков на общую сумму 2 946,9 млрд гривен.
Курс НБУ на 6 марта.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Мариупольское направление. Почему активизировались бои под Пикузами
|"Отжим" Донбасса: Почему главари "Л-ДНР" оставляют Ахметова владельцем предприятий
|Суд отправил Насирова под стражу с альтернативой внесения залога в 100 млн грн
|Курс доллара на межбанке продолжает снижаться
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :