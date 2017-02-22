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В январе импорт присадок и промежуточных продуктов нефтепереработки снизился в 3 раза
17:56 21.02.2017 |
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В январе 2017 г. в Украину было импортировано 4,4 тыс. т присадок и промежуточных продуктов нефтепереработки, которые используются, в том числе, для нелегального производства топлива. По внутреннему рынку железнодорожные отгрузки компонентов полностью отсутствовали. Таким образом, поставки компонентов снизились в 3 раза в сравнении с январем 2016 г. Об этом OilNews сообщили в «Консалтинговой группе А-95» со ссылкой на данные собственного исследования.
Легальный производитель нефтепродуктов «Укртатнафта» в январе 2016 г. импортировал 7,4 тыс. т МТБЭ и присадок компании BASF.
В январе 2016 г. уменьшился не только общий объем поставок компонентов другими операторами, но и резко сократилось их количество. В число поставивших более 100 т этих продуктов вошли только 3 компании.
В 8 раз сократились поставки компонентов постоянным лидером этого сегмента рынка ГК «БРСМ». В январе 2017 г. она импортировала 800 т изопентана из Беларуси. Снижение поставок может быть вызвано закрытием порядка 96 из 175 АЗС сети с декабря 2016 г. В то же время нефтебазы оператора продолжают работать. С 2016 г. «БРСМ» завозит импортные партии компонентов через компании «НБК-2015» и «Трейдмей».
550 т изопентана и пентана импортировала созданная в 2016 г. столичная компания «Укриндекспром». Она в 2016 г. осуществляла перевозки бензина по внутреннему рынку на нефтебазы в г. Васильков и Бровары Киевской области.
Еще 350 т изопентана пришло в адрес компании «Исток», оперирующей мини-НПЗ в Терновом (Харьковская обл.).
Отдельной группой выделяются поставщики сырья, импортировавшие 2,5 тыс. т газового конденсата из Румынии и России в январе 2017-го. «Леон КР», поставившая 860 т сырья, известна по перевалке нефтепродуктов в малых портах: Голая Пристань, Очаков и пр. Крупный трейдер светлыми и темными нефтепродуктами, компания «Принт Инжиниринг» (800 т), эксплуатирует мини-НПЗ в Новых Санжарах Полтавской области. «Норд Энерджи» поставила 780 т газоконденсата. «Мы в январе осуществили пробную переработку 250 т давальческого сырья на производстве УГД. В дальнейшем планируем наращивать объемы переработки. Оставшийся январский объем конденсата продали в крупном опте на границе», - рассказал OilNews директор компании Борис Клочанов.
Также с целью давальческой переработки на Шебелинке компания «Газтрон» импортировала ок. 80 т российского изопентана и пентана. Физическая поставка произведена в lдекабре, однако статистически этот объем учтен в январе.
Прекращение поставок компонентов рядом крупных игроков и общее падение объемов связано с введением акцизов на компоненты топлива с 1 января 2016 г. Это делает выпуск фальсифицированных нефтепродуктов экономически менее выгодным. Кроме того, с 1 апреля 2016 г. функционирует система электронного администрирования акцизного сбора на нефтепродукты, которая значительно усложнила легализацию фальсификата на рынке, заставив данных участников рынка перейти в «черный» сегмент с торговлей исключительно за наличные.
Одним из мощных факторов сокращения объемов фальсификата стало прекращение в апреле 2016 г. производства и продажи на внутреннем рынке ДЭПБК компанией «Укргаздобыча».
Напомним, что по итогу 2016 г. в Украину было импортировано 62,3 тыс. компонентов. Еще 24,2 тыс. т было поставлено по внутреннему рынку. Таким образом, поставки компонентов снизились более чем в 3,5 раза в сравнении с 2015 г.
По оценкам «Консалтинговой группы А-95», в 2015 г. теневой рынок бензинов занимал 24%, или около 600 тыс. т, а потери бюджета от неуплаты акциза и НДС достигли 5 млрд грн.
|
Поставщик компонентов
|
Импорт в январе 2017 г.
|
Поставки по внутр. рынку, янв. 2017 г
|
Всего в январе 2016 г.
|
Легальные производители нефтепродуктов
|
Укртатнафта
|
7,4
|
0
|
1,6
|
Поставщики газоконденсата и нефти
|
Леон КР
|
0,9
|
0
|
0,5
|
Принт Инжиниринг
|
0,9
|
0
|
0,0
|
Норд Энерджи
|
0,8
|
0
|
0,0
|
Поставщики компонентов
|
БРСМ-Нафта
|
0,8
|
0
|
6,7
|
Укриндекспром
|
0,6
|
0
|
0,0
|
Исток
|
0,3
|
0
|
0,1
|
Другие
|
0,1
|
0
|
5,9
|
Итого:
|
4,4
|
0,0
|
13,3
|
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