Кантон Тичино - единственный итальяноязычный кантон Швейцарии.

Швейцарский регион Тичино готовится запустить местную виртуальную валюту на технологии блокчейн под названием «тичинокойн», пишет La Tribune de Geneve.

Местная валюта, созданная на технологии, на которой работает биткойн, успешно показала себя в ходе пилотного запуска, завершившегося на прошлой неделе, сообщили создатели тичинокойна Мишель Фискалини и Клаудио Россини. О сроках официального запуска валюты не сообщается.

По словам Фискалини, местная валюта позволит ускорить и удешевить финансовые операции, сделать их более прозрачными и повысить безопасность. Тичинокойн можно будет обменять на швейцарский франк по курсу 1 франк за тичинокойн, однако для этого потребуется разрешение финансового регулятора FINMA.

В Швейцарии существует несколько видов местных валют: в 2015 году Женева и Лозанна запустили свою валюту под названием «леман». До конца 2017 года другой регион - Вале - готовится перейти на фаринеты.

