Финансовые новости
- |
- 22.02.17
- |
- 01:46
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Топливно-энергетический комплекс
Швейцарский регион Тичино запускает собственную криптовалюту
11:55 21.02.2017 |
---
Швейцарский регион Тичино готовится запустить местную виртуальную валюту на технологии блокчейн под названием «тичинокойн», пишет La Tribune de Geneve.
Местная валюта, созданная на технологии, на которой работает биткойн, успешно показала себя в ходе пилотного запуска, завершившегося на прошлой неделе, сообщили создатели тичинокойна Мишель Фискалини и Клаудио Россини. О сроках официального запуска валюты не сообщается.
По словам Фискалини, местная валюта позволит ускорить и удешевить финансовые операции, сделать их более прозрачными и повысить безопасность. Тичинокойн можно будет обменять на швейцарский франк по курсу 1 франк за тичинокойн, однако для этого потребуется разрешение финансового регулятора FINMA.
В Швейцарии существует несколько видов местных валют: в 2015 году Женева и Лозанна запустили свою валюту под названием «леман». До конца 2017 года другой регион - Вале - готовится перейти на фаринеты.
|
ПО РУБРИКАМ
ТОП-НОВОСТИ
|Судьба Фирташа в руках министра, который имеет свою историю отношений с олигархами
Главной интригой сейчас можно считать вопрос - кому именно выдадут Фирташа. Нынешнее задержание миллиардера произошло не на основании решения суда о допустимости экстрадиции в США, а на основании ордера на арест, выданного Испанией в ноябре прошлого года.
ТОП-НОВОСТИ
|Совбез ООН должен отменить право вето для стран-участниц конфликта, - Климкин
|Как Тимошенко меняет тарифный "шатун" на "блокадный"
|СБУ разоблачила механизм подкупа спецслужбами России депутатов Рады для лоббирования федерализации и русского языка в Украине
|СБУ разоблачила сеть финансируемых спецслужбами России политпроектов в Украине
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :