Демонстрация в Беларуси в сентябре 2016 года

Минский городской исполнительный комитет отказал оппозиции в проведении традиционного шествия в День Воли - 99-ю годовщину провозглашения Белорусской Народной Республики. Об этом во вторник, 7 февраля, сообщили в пресс-службе объединения белорусских демократических сил "За свободу", один из членов которого - Александр Русевич - получил ответ исполкома.

Представители властей утверждают, что организаторы мероприятия нарушили закон, который запрещает объявлять об акции в СМИ и интернете до получения разрешения на ее проведение. Также устроители якобы не предоставили заявление об организации шествия, когда обратились с запросом в Мингорисполком, утверждается в полученном Русевичем ответе.

"Документы могли специально "потерять"

Между тем первый зампредседателя движения "За свободу" Юрий Губаревич выдвинул свою версию причины отказа: "Мингорисполком, скорее всего, "потерял" документы специально. Эта ситуация могла произойти потому, что чиновники в последнее время избегают общаться с заявителями непосредственно и предлагают оставлять документы в общем ящике у входа".

По словам Губаревича, 7 февраля состоится заседание оргкома движения, на котором будет решено, как реагировать на ответ Мингорисполкома.

Празднования по случаю Дня Воли пройдут в Беларуси 25 марта.