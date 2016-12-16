Тимофей Дзядко, Иван Ткачёв, Людмила Подобедова

РБК

Третий по величине активов банк России Газпромбанк профинансирует консорциум Glencore и катарского суверенного фонда QIA в рамках сделки по покупке приватизируемых 19,5% акций «Роснефти». Об этом РБК рассказал федеральный чиновник и подтвердил источник, близкий к совету директоров «Роснефти».

На прошлой неделе «Роснефть» и Glencore объявили, что 19,5% компании оценено в €10,2 млрд. Из них консорциум внесет только €2,8 млрд собственных средств, а еще €7,4 млрд в качестве кредита предоставит итальянский банк Intesa Sanpaolo вместе с неназванными российскими банками.

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Intesa, который выступал консультантом правительства по приватизации «Роснефти», является организатором заемного финансирования. Источник в «Роснефти» говорил журналистам, что Intesa выделит «значимо больше 50%», то есть заведомо больше €3,7 млрд, а в целом в финансировании сделки принимает участие синдикат из четырех-пяти «ключевых» банков. В обеспечение кредита лягут приобретаемые акции «Роснефти». Glencore сообщала в своем пресс-релизе, что согласилась предоставить гарантии на сумму до €1,4 млрд на случай снижения стоимости залога, но при этом российские банки предоставили ей освобождение от этой обязанности. Точная структура и механизм банковского финансирования сделки до сих пор неизвестны, «Роснефть» только сообщала, что другие банки кроме Intesa примут участие в «обеспечении финансирования и кредитной поддержки».

Представители двух крупнейших российских банков - Сбербанка и ВТБ - еще 11 декабря заявили РБК, что не участвуют в этой сделке. Пресс-служба третьего крупнейшего банка - Газпромбанка - тогда отказалась от комментариев. В четверг, 15 декабря, представитель этого банка также не ответил на запрос РБК. В пресс-службе Intesa и Glencore отказались от комментариев, представитель QIA не ответил на запрос РБК.

Государство контролирует более 50% голосующих акций Газпромбанка через долю в «Газпроме» и через Внешэкономбанк, следует из данных на сайте банка (.pdf). 1 февраля 2016 года президент Владимир Путин на совещании по приватизации говорил, что госбанки не должны финансировать сделки по продаже госактивов. «Нужно, чтобы будущие инвесторы искали собственные ресурсы или кредитные ресурсы, но не в государственных банках. Толку от этого будет немного», - говорил тогда Путин. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков в четверг, 15 декабря, выразил сомнения, что Газпромбанк можно считать государственным банком. Но пока он не ответил на вопросы РБК по существу.

Рейтинговое агентство Fitch называет Газпромбанк подконтрольным государству, хотя и отмечает, что большинство акций банка напрямую государству не принадлежат. Moody's в октябрьском комментарии по Газпромбанку указывало на «фактический конечный контроль российских властей» над банком. В 2014 году Евросоюз ввел секторальные санкции в отношении Газпромбанка и еще нескольких банков как «принадлежащих или контролируемых более чем на 50%» российским государством.

Дедлайн по сделке

Согласно директиве госпредставителям в совете директоров «Роснефтегаза», утвержденной правительством 7 декабря, консорциум Glecncore и QIA должен перечислить «Роснефтегазу» 692,4 млрд руб. (в директиве сумма сделки указана в рублях) за 19,5% «Роснефти» «не позднее» 15 декабря, говорится на сайте Росимущества.

Сегодня, 16 декабря, "Роснефтегаз" сообщил о получении средств от продажи 19,5% акций "Роснефти", идет подготовка к переводу 710,8 миллиарда рублей в бюджет РФ, говорится в сообщении "Роснефтегаза".