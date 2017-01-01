Финансовые новости
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Топливно-энергетический комплекс
30.12 Курс евро к доллару замедлил рост после достижения двухнедельного максимума
30.12 "Нафтогаз" подписал кредитное соглашение на €478,3 млн со Всемирным банком
30.12 Дефицит текущего счета платежного баланса Украины в ноябре-2016 сократился до $164 млн
30.12 НБУ снял ограничение по расчетам в 120 дней для экспортеров услуг
30.12 НБУ решил ликвидировать банк "Траст"
30.12 Нефть слабо дешевеет при низких объемах торгов, Brent - $56,65 за баррель
30.12 Нацбанк в декабре потратил на поддержку гривни почти $120 миллионов
30.12 Сбережения украинцев в III кв. 2016г увеличились на 16,5 млрд грн -Госстат
30.12 В ноябре долг населения за жилкомуслуги увеличился на 16,7% до 16 млрд гривен
30.12 "Нафтогаз" констатирует снижение транзита через ГТС Украины после увеличения загрузки OPAL
30.12 "Киевстар" намерен в начале 2017г выйти на рынок финансовых услуг
30.12 Объемы строительства в Украине за 11 мес.-2016 выросли на 14,1%
30.12 В НБУ заявили о росте объема частных денежных переводов в Украину в третьем квартале почти на 10%
30.12 Производство сельхозпродукции в Украине подорожало почти на 14%
30.12 Биржи АТР завершили торги в последний рабочий день 2016 г в основном ростом
30.12 Налоговые поступления от крупных налогоплательщиков в 2016 году выросли на 32%
30.12 Порошенко подписал законы о поддержке украинского авиапрома
30.12 Порошенко подписал закон о моратории на госнадзор в хоздеятельности до конца 2017г
30.12 Samsung представила кондиционер, который не даст простудиться
30.12 НБУ увеличил объем ОВГЗ в своем портфеле на 25,8 млрд гривен до 381,946 млрд гривен, банки - на 18,0 млрд гривен до 190,3 млрд гривен 29 декабря
30.12 Volvo впервые установила в автомобиль "Скайп"
30.12 Остатки средств на корсчетах банков 30 декабря
30.12 НБУ продал 29 декабря банкам депозитные сертификаты на 15 910 млн гривен
30.12 Индекс межбанковских ставок по бланковым кредитам и депозитам снизился до 10,83%, по валютным СВОП - до 11,47% 29 декабря
30.12 29 декабря объем торгов долларом на межбанке уменьшился на $51 млн до $162,1 млн
30.12 Порошенко подписал закон об изменениях в Налоговый кодекс в части улучшения инвестклимата в Украине
30.12 Кабмин продлил срок доступности китайского кредита для "Нафтогаза" до 2018
30.12 Кабмин назначил госсекретарем Минобороны действующего замминистра Дубляна
30.12 Кабмин продлил продажу энергокомпаний еще на год
30.12 Кабмин отменил лицензирование экспорта антрацита и природного газа
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НОВОСТИ КОМПАНИЙ
|"Нафтогаз" подписал кредитное соглашение на €478,3 млн со Всемирным банком
Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" подписала кредитное соглашение на 478,285 млн евро по проекту финансирования импорта компанией природного газа с Международным банком реконструкции и развития (МБРР, входит в структуру Всемирного банка).
|НБУ решил ликвидировать банк "Траст"
|ОПЗ объявил о приостановке работы из-за высокой цены на газ и долгов
|"Нафтогаз" констатирует снижение транзита через ГТС Украины после увеличения загрузки OPAL
|"Киевстар" намерен в начале 2017г выйти на рынок финансовых услуг
|Кабмин продлил срок доступности китайского кредита для "Нафтогаза" до 2018
"Нафтогаз Украины" в декабре 2012 г. подписал кредитное соглашение с Государственным банком развития Китая на сумму $3,656 млрд под госгарантии для реализации проектов замещения газа углем, включая проекты по газификации угля и перевода теплоэлектростанций на угольное топливо.
|Кабмин продлил продажу энергокомпаний еще на год
|Кабмин намерен продать ЗАлК и "Турбоатом" до конца октября 2017г
Правительство Украины распорядилось приватизировать 68,0095% акций ПАО "Запорожский производственный алюминиевый комбинат" (ЗАлК), 75,224% ПАО "Турбоатом" и 99,999% акций ОАО "Ориана", соответствующее распоряжение №1057 от 28 ноября обнародовано на его сайте в четверг вечером.
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