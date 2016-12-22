Вряд ли нужно подробно доказывать, что эта поддержка входила в пакет договоренностей между Коломойским, Порошенко и Гройсманом, когда президент и правительство решали с собственниками "Приватбанка" вопрос о его национализации.

Парламентские бдения в ночь с 20 на 21 декабря стали для депутатов сюрпризом. Еще утром в понедельник 19 декабря на согласительном совете вроде бы было ясно, что во вторник депутаты рассмотрят законопроекты, необходимые для наполнения бюджета, а сам закон о госбюджете на 2017 год будет принят в четверг 22 декабря.

Однако утром во вторник оказалось, что планы поменялись. Депутаты узнали, что им предстоит принять госбюджет-2017 на вечернем заседании, чтобы успеть получить кредит МВФ. «Логика правительства в следующем: они считают, что с принятым бюджетом у них будет шанс на получение кредита МВФ, - рассказала журналистам замглавы фракции «Народного фронта» Виктория Сюмар. - Вы знаете, что на Западе рождественские праздники начинаются уже в пятницу. И если бюджет будет принят в четверг, мы не успеваем получить решение МВФ. Если это произойдет сегодня, то у нас есть среда, четверг и пятница, чтобы у Украины был шанс получить кредит МВФ до Нового года».

Сюмар призналась, что шанс на получение транша от МВФ невелик, но премьер Владимир Гройсман пояснил депутатам, что не хочет упускать даже такой шанс. И перед полуднем 229 голосами парламент поддержал постановление о продлении вечернего заседания до исчерпания повестки дня.

Голосуя за это решение, многие депутаты не догадывались, что их рабочий день продлится 19 часов. Во вторник они пришли на работу к 10 часам утра, а покинули здание Верховной Рады лишь в 5 часов утра в среду. Впрочем, не только они приняли участие в ночных бдениях. В правительственной ложе сидели премьер Владимир Гройсман и многие министры. А около полтретьего ночи в парламент прибыли президент Петр Порошенко и лидер «Народного фронта» Арсений Яценюк. После этого и у депутатов, и у журналистов, следивших за процессом, возникла четкая уверенность, что бюджет вместе с сопутствующими законопроектами будет принят.

Голосование за проект закона о государственном бюджете Украины на 2017 год (законопроект №5000) во втором чтении и в целом состоялось в 4:52 утра. Поддержали проект 275 депутатов, 38 нажали кнопку «против», 31 воздержались, остальные не голосовали или отсутствовали.

Президент и премьер сумели получить в поддержку бюджета-2017 почти на полсотни голосов больше, чем минимально необходимые 226. Для этого прежде всего были по максимуму мобилизованы обе фракции правящей коалиции. Из 143 членов фракции БПП за бюджет проголосовали 124 депутата, из 81 члена фракции НФ - 74.

Кроме того, была получена поддержка Радикальной партии Олега Ляшко. Из 21 члена ее фракции за бюджет проголосовали 18. Еще на согласительном совете 19 декабря Ляшко четко дал понять, что радикалы помогут правительству. «В первую очередь мы приветствуем то, что мы добились, и благодарим всех депутатов, которые поддержали повышение вдвое минимальной зарплаты для украинцев, - обосновал свою позицию Ляшко. - Все, кто рассказывает, что 3200 грн - неправильная зарплата, пусть проживут на 1600. Это рассказывают те, кто не знает, как живут украинцы. Поэтому Радикальная партия добивалась, и мы будем дальше добиваться, чтобы были повышены зарплаты».

Вечером 20 декабря Ляшко еще несколько раз хвастался о своих победах на парламентском фронте. После заседания бюджетного комитета он заявил, что часть требований, выдвинутых фракцией Радикальной партии, учтены. В частности, поддержана инициатива радикалов по земельному налогу. «Людям начисляют такие налоги, что они вынуждены отдать половину от заработанного. Мы замораживаем уплату земельного налога для промышленных и сельскохозяйственных предприятий», - объявил Ляшко. Еще одна инициатива фракции Радикальной партии касается поддержки национальной деревообрабатывающей отрасли. «Мы добились освобождения от уплаты импортных пошлин и рассрочки на 36 месяцев налога на добавленную стоимость нового деревообрабатывающего оборудования. Это как минимум на 30% удешевит его стоимость. Поэтому когда европейцы хотят наш лес-кругляк, то пусть ввозят в Украину свое деревообрабатывающее оборудование, создают здесь рабочие места и платят здесь налоги», - рассказал лидер радикалов.

В 22:15 вечера парламент 259 голосами внес изменения в Бюджетный кодекс (законопроект №3038), которые позволят местным общинам получать 5% рентной платы за добычу нефти и газа на их территории. Это достижение Ляшко тоже записал в свой актив: «Дополнительные поступления в объеме 2 млрд грн будут использованы на социально-экономическое развитие. Это конкретная поддержка Радикальной партии местным общинам».

Однако еще более весомый довесок дали голоса партийной группы «Відродження», которая поддержала бюджет силами всех своих 24 депутатов. Также проголосовали за бюджет и внефракционные депутаты, являющиеся членами партии «Укроп». То есть, суммарно две партии, связанные с Игорем Коломойским, дали за правительственный проект бюджета три десятка голосов.

Вряд ли нужно подробно доказывать, что эта поддержка входила в пакет договоренностей между Коломойским, Порошенко и Гройсманом, когда президент и правительство решали с собственниками «Приватбанка» вопрос о его национализации. Кстати, в этот пакет входила и договоренность о госгарантиях вкладчикам «Приватбанка». Соответствующий президентский законопроект (№5553) был принят парламентом в 20:01 вечера, набрав 276 голосов. И Порошенко сразу же приветствовал это решение: «Спасибо парламенту за оперативную поддержку моей инициативы относительно гарантий вкладчикам «Приватбанка». Такую позицию Верховной Рады рассматриваю и как политическую поддержку решения о переводе банка в государственную собственность».

Кстати, это тоже было поводом поспешить с принятием бюджета. Выполнив свою часть обязательств, Порошенко и Гройсман решили не откладывать на потом выполнение Коломойским своей части.