Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху вызвал к себе посла США после того, как Соединенные Штаты облегчили прохождение резолюции против Израиля в ООН.

Как сообщает Би-Би-си, в пятницу Совет Безопасности проголосовал за резолюцию, осуждающую строительство израильских поселений на Западном берегу реки Иордан.

В воскресенье стало известно, что Нетаньяху возмущен этой резолюцией и намерен в срочном порядке вызвать для объяснений послов 10 стран-членов Совета Безопасности ООН, среди которых Франция, Великобритания, Россия, Китай и Испания.

США, как сообщалось, требование Нетаньяху не касалось, поскольку Америка воздержалась от голосования в Совете Безопасности; избранный президент Дональд Трамп высказывал пожелание, чтобы США воспользовались в этом вопросе своим правом вето, а ранее предложил на должность посла в Израиле Дэвида Фридмана, который агрессивно защищал еврейские поселения.

Однако позже стало известно, что Нетаньяху все-таки вызвал посла США Дана Шапиро. Во время голосования по документу, жестко критикующему активность Израиля по строительству поселений на Западном берегу реки Иордан и в Восточном Иерусалиме, Америка воздержалась, не воспользовавшись своим правом вето.

Израиль обвинил своего ближайшего союзника США в координации голосования. Вашингтон эти обвинения отвергает.

"Исходя из той информации, что мы имеем, у нас нет сомнений, что администрация Обамы инициировала это [голосование за резолюцию], стояла за этим, координировала составление текста и требовала, чтобы это прошло", - заявил Нетаньяху.

Вызов послов для объяснений в рождественский выходной - мера необычная и свидетельствует о серьезности претензий Израиля.

Биньямин Нетаньяху заявил, что последуют ответные меры. Так, он сказал, что остановил финансирование пяти организаций ООН, "особенно враждебных Израилю", и предупредил, что будут и другие шаги.