Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху гневно отреагировал на резолюцию ООН, требующую прекратить строительство еврейских поселений на палестинских территориях, сообщает Би-Би-си.

"Израиль отвергает эту постыдную антиизраильскую резолюцию ООН и не будет соблюдать ее требования", - говорится в заявлении офиса Нетаньяху.

Принятая в пятницу вечером резолюция ООН содержит призыв "немедленно и полностью прекратить всю поселенческую деятельность на оккупированных палестинских территориях, включая Восточный Иерусалим".

Изначально голосование Совета Безопасности ООН по проекту резолюции было назначено на 22 декабря, однако позже делегация Египта, которая внесла документ в СБ, отложила голосование.

За документ, подготовленный Египтом, проголосовали 14 членов СБ ООН, воздержался лишь представитель США.

Ранее американские власти всегда накладывали вето на подобные резолюции.

"Администрация Обамы не только не смогла защитить Израиль от этого сговора в ООН, но и закулисно вступила в него", - убежден израильский премьер.

Представитель палестинского лидера Махмуда Аббаса заявил, что резолюция - "большой удар по израильской политике".

Еврейские поселения - один из основных поводов для постоянного конфликта между Израилем и палестинцами.

Около 500 000 евреев живут в 140 поселениях, построенных после израильской оккупации 1967 года Западного берега реки Иордан и Восточного Иерусалима.

Поселения считаются незаконными в соответствии с нормами международного права, хотя Израиль оспаривает это.

"Скоро все будет по-другому"

Нетаньяху заявил, что намерен работать вместе с избранным президентом США Дональдом Трампом, с тем чтобы отменить действие резолюции ООН.

В свою очередь Трамп написал на своей странице в "Твиттере": "Что касается ООН, то после 20 января все будет по-другому".

20 января состоится вступление Дональда Трампа в должность президента США.

Ранее Трамп, не раз делавший заявления в поддержку Израиля, выступал с призывом к уходящей админстрации США наложить вето на резолюцию.

Тенм не менее госсекретарь США Джон Керри заявил, что, хотя США и не согласны со всеми тезисами резолюции, документ справедливо осуждает насилие, подстрекательство, а также поселенческую активность и призывает обе стороны предпринять конструктивные шаги, с тем чтобы развернуть вспять нынешние тенденции и двигаться к решению на основе формулы "два государства для двух народов".

"Обама и Керри стоят за этим постыдным шагом"

Рассмотрение резолюции, инициированной Египтом, один раз уже откладывалось, так как Израиль обратился к Дональду Трампу с просьбой повлиять на ситуацию.

Тем не менее четыре страны-соавтора резолюции - Малайзия, Сенегал, Новая Зеландия и Венесуэла - настояли на ее правомочности.

США, обладающие правом вето на правах постоянного члена Совбеза, традиционно защищали Израиль от различных резолюций осуждающего толка, неизменно блокируя голосование по ним.

Однако уходящий с поста президента Барак Обама и его администрация неоднократно давали понять, что возражают против строительства еврейских поселений на землях, которые мировое сообщество считает оккупированными.

Накануне голосования звучали предположения, что в свой последний месяц на посту главы Белого дома Обама может допустить, чтобы соответствующая резолюция прошла голосование в ООН.

Агентство Ассошиэйтед пресс приводит слова высокопоставленного израильского политика: "Президент Обама и госсекретарь Керри стоят за этим постыдным шагом против Израиля в ООН".

Обвинения в предательстве

"Администрация США втихаря, за спиной у Израиля, состряпала вместе с палестинцами крайне антиизраильскую резолюцию, которая придаст ускорение террору, бойкотам, а также по сути придаст Западной Стене (Стена плача в Иерусалиме - Би-би-си) статус оккупированной палестинской территории", - продолжил чиновник, имя которого не называется.

"Президент Обама в один миг мог бы выразить свое желание наложить вето на документ, но вместо этого он его проталкивает. Это означает, что США бросили Израиль, хотя много десятилетий вели политику по его защите в ООН. Этот шаг также сводит на нет все перспективы совместной работы со следующей администрацией в продвижении мира", - заключил собеседник Ассошиэйтед пресс.

Позднее высокопоставленный представитель властей США так же жестко ответил, заявив, что Вашингтон не имеет отношения к созданию или продвижению резолюции.

В беседе с агентством Рейтер высокопоставленный американский чиновник также заявил, что США ни с одним из членов Совбеза не делились тем, как американская сторона собирается проголосовать.

Надежда на Трампа

Когда конфликт начал усугубляться, сенатор от республиканцев Линдси Грэхем пригрозила, что США урежут свою финансовую поддержку ООН, если организация даст ход этой, как она выразилась, "горячечной резолюции".

Новый лидер демократов в сенате Чак Шумер, который займет этот пост после вступления в должность Дональда Трампа, призвал администрацию Обамы воспользоваться своим правом вето, сказав, что "занимающая только одну сторону ООН - неправильное условие для достижения мира".

Ранее Израиль связался с командой недавно избранного Дональда Трампа с просьбой повлиять на ситуацию.

В администрации президента Египта Абдула Фаттаха аль-Сиси подтвердили, что тот беседовал по телефону с Трампом, но о подробностях разговора не сообщается.

По словам ряда аналитиков, президент аль-Сиси и новый глава Белого дома состоят в хороших отношениях.