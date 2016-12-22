Оксана Гришина

UBR.ua

Самый популярный формат домов сейчас 100-150 квадратов, тогда как еще несколько лет назад наибольшую долю продаж давали усадьбы от 150 до 250 кв.м.

Чем меньше, тем лучше

Как сообщили в Address.ua, предложение в их базе за год сократилось примерно на треть: за 11 месяцев было выставлено на продажу 43,8 тысяч домов, в прошлом году 66,6 тысяч. Изменилась и структура предложения. Если в 2015 году активнее всего распродавали средние дома - площадью 200-400 кв.м. - таких предложений было аж 22 тыс., и куда реже на продажу выставлялись здания других размеров (по 100-200 квадратов -18,5 тыс. предложений, а свыше 400 квадратов - 13,3 тысяч), то 2016-ом сегменты 100-200 и 200-400 кв. метров практически равны. В каждом размере на продажу выставляется более чем по 13 тысяч домов, до 100 квадратов и свыше 400 - по 8,6 и 8,2 тысячи, соответственно.

А вот количество запросов практически не изменилось, их около 50 тысяч за год. Лидируют среди направлений Киево-Святошинский, Броварской, Бориспольский, Васильковский и Вышгородский районы, сообщили в Address.ua.

"В этом году основной спрос мы наблюдали на дома площадью 110-150 кв. м с земельным участком 8-10 соток, в ценовом диапазоне 1,5-2,0 млн. грн. На таунхаусы - в диапазоне 0,8-1,5 млн. грн", - рассказал UBR.ua управляющий директор компании ARPA Real Estate Михаил Артюхов.

Эту тенденцию подтвердили и другие эксперты.

"Сделок не так много, как хотелось бы, но основной спрос на дома 100-150 квадратов, цена около 50 тысяч долларов. Хотят поселиться в 10-15 километрах от столицы, чаще в Киево-Святошинском районе, Ирпене, на Борщаговке, в Гатном. Если расстояние больше 20 км, то должно быть хорошее железнодорожное сообщение, как в Боярке, к примеру", - рассказал UBR.ua директор компании "Велес" Виталий Ковальчук.

Выбирают новострой

Значительная доля сделок приходится на новые дома.

"Застройщики предлагают в состоянии под ключ, с подведенными коммуникациями, сделанными теплыми полами. Надо сделать только внутреннюю отделку, а это займет месяц-два, и можно жить", - говорит Ковальчук.

При этом он подчеркнул, в хороших локациях аналогичной площади дома "более взрослые" мало отличаются в объявлениях по цене.

"Но там есть хороший диапазон по торгу. Правда, хлопот тоже больше. К примеру, в Киево-Святошинском районе новый дом можно купить от 500 долларов за квадрат, в "старом" можно скинуть цену до 300. Но там из благ цивилизации - только подведенное электричество, плюс надо узаконивать участок и др. В итоге те же деньги получатся", - говорит Ковальчук.

Лидируют среди продаж дома из газобетона. По наблюдениям Ковальчука они занимают около 90%.

"Остальное - каркасное строительство, но потребитель наш ему не доверяет, и доля такой технологии не растет", - отметил он.

Сейчас среди звонков больше всего запросов на дачные дома, до 150 квадратов, за 65-80 тысяч долларов, сообщила UBR.ua директор компании Best & Seller Ирина Луханина.

"Появился новый тренд: маленький домик на живописном участке. Именно такие идиллические пожелания у покупателей", - говорит Луханина.

При этом таунхаусы пользуются популярностью только на землях, максимально приближенных к границе города или в самом Киеве. А вот на большие по домам от 450 квадратов, по цене от 250 тысяч до миллиона долларов, сделки единичные.

"Люди понимают, что мало купить дом, надо его еще и обслуживать, и в нынешних условиях делают выбор в пользу более компактных и продуманных форматов", - говорит Луханина.

Хотят строить сами

По сравнению с прошлым годом цены на дома упали на 10-15%, сообщила Луханина. По данным Address.ua, средняя цена предложения сейчас варьируется от $502/кв.м в домах до 100 квадратов до $1114/кв.м в усадьбах свыше 400 кв.м.

А вот стилевые предпочтения по заключенным сделкам мало изменились.

"Покупают классику и фьюжн. Спрос на хай-тек есть. Но почему-то проекты, которые выполнены в этом стиле, располагаются на небольшом участке 8-12 соток и занимают его практически весь. И любители этого стиля, посмотрев на эти зажатые домики, делают выбор либо в пользу классики, либо подыскивают участок и строят сами", - поясняет Луханина.

Именно этим вызван, по ее мнению, ставший после кризиса внесезонным спрос на земельные участки.

"Раньше зимой было затишье на рынке земли, сейчас мы видим стабильный спрос. Люди подбирают участки, с тем, чтобы за зиму сделать проект, а по весне начать строительство", - говорит Луханина.

Самый распространенный запрос - 10-30 соток, разлет цен значителен от 30 до 110 тысяч долларов за участок.

Интересно, что по популярности и по ценам на первое место вышло Ирпенское направление, обогнав Обуховское и Одесское.

"Участки в Пуще-Водице продаются по 15-20 тысяч долларов за сотку. В Конче-Заспе сейчас просят от 10 до 18 тысяч для участков с выходом к воде, причем, чем меньше участок, тем дороже; без выхода к воде - 7,5-9,5 тысяч", - рассказала Луханина.

В отличие от домов, земля практически не подешевела, и торг здесь незначителен.

"К примеру, в Вите-Почтовой выставлен участок по 4 тысячи за сотку. Покупатель стремится сбросить цену, но ниже 3,8 тысячи ему вряд ли это удастся", - говорит Луханина.

Но в целом эксперты настроены позитивно и ожидают, что по итогам года количество сделок на загородном рынке недвижимости составит около четырех тысяч.

"Для сравнения: количество проданных квартир в столице - около 8 тысяч. Как мы видим, домов покупают достаточно много. Не исключаю тенденцию, что в скором будущем они будут пользоваться не меньшим, а может даже и большим спросом среди покупателей, чем новостройки", - считает Михаил Артюхов.

