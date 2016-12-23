Форекс - Курс доллара продолжает снижаться к иене и евро в пятницу на фоне слабых данных статистики по рынку труда и доходам и расходам потребителей в США, а также из-за слабого объема торгов в преддверии рождественских праздников, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 11.51 EET курс доллара к иене опускался до 117,36 иены за доллар со 117,54 иены на прошлых торгах. Курс евро к доллару рос до 1,0458 доллара с 1,0438 на предыдущем закрытии. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) снижался на 0,18%, до 102,91 пункта.

Министерство труда США в четверг сообщило, что число первичных заявок на пособие по безработице в стране за неделю, завершившуюся 17 декабря, подскочило на 21 тысячу с показателя предыдущей недели, до 275 тысяч - максимума с конца июня этого года. При этом аналитики ожидали роста показателя лишь на 2 тысячи - до 256 тысяч.

Помимо этого, Минторговли страны сообщило, что потребительские доходы американцев в ноябре увеличились на 1,6 миллиарда долларов, или менее чем на 0,1% по сравнению с октябрем, расходы выросли на 24 миллиарда долларов, или на 0,2%. Аналитики ожидали, что оба показателя выросли в месячном выражении на 0,3%. Располагаемые доходы населения в США в ноябре снизились на менее чем 0,1%, или на 1,3 миллиарда долларов.

Влияние на торги валютного рынка также оказывает подготовка инвесторов к предстоящему католическому Рождеству. Так, в понедельник биржи ряда европейских стран и США будут закрыты. На этом фоне объем торгов значительно снижается. Инвесторы постепенно закрывают свои позиции и стараются не открывать новых до начала 2017 года.

"У нас происходит своего рода фиксация прибыли. Объем торгов довольно слабый", - сказал агентству Рейтер старший валютный трейдер в Cambridge Global Payments Стивен Кейси (Stephen Casey).