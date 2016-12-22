Комиссия по конкуренции Швейцарии Comco наложила штраф на американский банк JPMorgan в размере 33,87 млн швейцарских франков ($33 млн) по факту участия в картельном сговоре по ставкам Libor, следует из сообщения регулятора. Другой участник картеля - банк RBS - от уплаты штрафа освобожден.

Как было установлено Comco, оба банка создали картель для влияния на значения процентной ставки межбанковского кредитования Libor, вычисляемой в швейцарских франках, в период с марта 2008 года по июль 2009 года. Банк RBS освобожден от уплаты штрафа, поскольку первым обратился в комиссию и указал на существование сговора.

Оба банка подписали с регулятором мировые соглашения 14 декабря, дело в их отношении закрыто, говорится в сообщении.

