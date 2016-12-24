В Украине с 16 декабря по 23 декабря 2016 г. в розничной торговле наблюдался рост цены на дизельное топливо. В то же время стоимость бензинов не изменилась, а сжиженный газ подешевел.

Как сообщает Терминал, стоимость бензинов на украинских АЗС осталась прежней. Цена бензина А-92 евро составляет 22.20 грн/л, цена бензина А-95 евро - 23.33 грн/л. Дизельное топливо евро подорожало на 0,39 % (8 коп/л) до 20,89 грн/л.

Розничные цены на сжиженный нефтяной газ СПБТ, используемый в качестве моторного топлива, снизились на 0,97% (12 коп/л) до 12,27 грн/л. Доля цены на сжиженный нефтяной газ по отношению к высокооктановому бензину составляет 53%.

Средние цены на СПБТ по данным информационно-аналитической системы online-мониторинга и анализа рынков PsycheaFUEL 2.2:

Цены на нефтепродукты на АЗС в Украине по данным Научно-технического центра «Психея» 23 декабря 2016 г. составили:

Вид топлива сред., грн/л мин., грн/л сутки,% неделя,% Бензин А-92 евро 22,20 20,00 0,02 0,03 Бензин А-95 евро 22,95 21,00 0,02 0,02 Дизельное топливо Евро 20,89 17,50 0,05 0,39 Сжиженный газ 12,27 10,90 -0,24 -0,97

Средние розничные цены на заправках крупнейших сетей по состоянию на 23.12.2016

Бренд Цена А-92, грн/л Изм. нед., коп/л Цена А-95, грн/л Изм. нед., коп/л Цена ДТ, грн/л Изм. нед., коп/л Цена сжиж. газ, грн/л Изм. нед., коп/л AMIC 22,05 -1,0 23,47 -2,0 20,81 28,0 12,36 16,0 ANP 21,45 0,0 21,95 0,0 20,00 0,0 12,11 -2,1 SHELL 23,69 0,0 24,70 0,0 21,85 0,0 12,59 -21,0 WOG 23,99 0,0 24,99 0,0 21,99 0,0 0,00 0,0 Авиас Плюс 21,50 0,0 22,00 0,0 20,00 10,0 12,14 -3,4 Кло 22,29 0,0 22,79 0,0 20,09 -40,0 12,59 0,0 ОККО 23,93 0,0 24,92 0,0 21,90 0,0 12,71 -27,2 ТНК 22,56 -0,7 23,19 0,0 20,78 -0,7 12,40 -12,9 Укрнафта 21,50 0,0 22,00 0,0 20,00 0,0 12,24 -6,3

Бензин А-95 - ДСТУ 7687:2015, бензин А-92 - ДСТУ 7687:2015 , Дизельное топливо ДСТУ 7688:2015, СПБТ - ДСТУ 4047-2001.