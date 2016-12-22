Верховная Рада приняла законопроект №5132, предусматривающий увеличение базовой ставки акциза для бензинов на 24,5% (на EUR42) - до EUR213,5 за 1 тыс. литров.

За принятие соответствующего законопроекта в целом проголосовало 235 депутатов, передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина".

Базовая ставка акциза на тяжелые дистилляты (газойли) качества Евро-4 и Евро-5 возрастет на 46,8% (на EUR44,5) - до EUR139,5 за 1 тыс. литров. Акциз для менее качественного дизтоплива возрастет на 11,2% (на EUR14) - до того же значения в EUR139,5 за 1 тыс. литров.

Документом также повышается акциз на печное топливо и мазут на 43,8% (на EUR42,5) - до EUR139,5 за 1 тыс. литров.

Этим же законом базовый акциз для сжиженного газа увеличивается на 67,7% (на EUR21) - до EUR52 за 1 тыс. литров.

Как сообщалось, Рада решила упразднить розничный акциз с нефтепродуктов в пользу увеличения базовой ставки.

