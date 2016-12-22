Верховная Рада приняла законопроект №5131 о внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины (об усовершенствовании составления и исполнения бюджетов), предусматривающий упразднение 5% розничного акциза с нефтепродуктов в пользу увеличения базовой ставки при их импорте и производстве.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", за принятие соответствующего законопроекта в целом проголосовало 244 депутата.

Согласно документу, в 2017 году 13,44% акциза с импортируемых и производимых в Украине нефтепродуктов должно перечисляться в местные бюджеты. Объем таких перечислений не может быть меньше, чем сумма розничного акциза с нефтепродуктов, который местные бюджеты получали в 2016 году.

Доля каждого местного бюджета при распределении "акцизных" средств в первом полугодии 2017 будет зависеть от того, какой была его доля в общих поступлениях розничного акциза с нефтепродуктов в 2016 году. Во втором полугодии ориентиром при распределении будет объем продажи нефтепродуктов на той, или иной территории в первом полугодии 2017 года.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман отметил, что это позволит увеличить поступления акцизного сбора на 2 млрд грн.

Ранее премьер подчеркивал, что эксперимент по передаче местным бюджетам 5% акциза на продажу подакцизных товаров привел к появлению нелегальных заправок и искривлению конкуренции на рынке. "Мы предлагаем, чтобы 5% платили все: и кто производит 100%, и кто импортирует 100%. Далее мы это аккумулируем в центральном бюджете и автоматически размещаем в каждый бюджет города, села, поселка, объединенной общины, где этот бензин был продан", - пояснял В.Гройсман предлагаемый механизм.

