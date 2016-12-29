Финансовые новости
- |
- 29.12.16
- |
- 22:52
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Топливно-энергетический комплекс
С нового года финансисты рассчитывают на улучшение ситуации на межбанке
20:10 29.12.2016 |
В последний день безналичных валютных торгов 2016 года Нацбанку удалось удержать курс гривни. 29 декабря она зафиксировалась в рамках 27,05-27,20 грн./$, сообщил UBR.ua директор департамента казначейства Пиреус Банка Игорь Якобчук.
Это стало главным достижением сегодняшнего дня, и стоило регулятору $59,1 млн. Именно столько он продал в ходе своего аукциона, чтобы установить курс отсечения на уровне 27,10 грн./$. Продал не всем: импортерам отклонили заявок на общую сумму $28,3 млн. Собственно поэтому к вечеру доллар подорожал на 10 копеек: покупатели, которые остались за бортом аукциона Нацбанка, вышли скупать валюту к вечеру и их спрос приподнял цену.
"Межбанк открывался в рамках 27,0-27,15 грн./$. После чего котировки пошли расти: сначала до 27,0-27,30 грн./$, а к 11:00 и вовсе до 27,20-27,40 грн./$. Но около 10:30 Национальный банк объявил о проведении валютного аукциона общим объемом до $100 млн. Во второй половине дня котировки участников рынка установились у отметки 27,05-27,20 грн./$", - уточнил Якобчук.
Экспортеры под конец года решили придержать доллар, потому его сегодня снова не хватало.
"Предложение безналичной валюты оставалось слабым в то время, как спрос на доллар в сравнении со вчерашним днем сократился. Однако дефицит валюты на межбанке по-прежнему сохранялся", - подтвердил UBR.ua начальник казначейства VTB Bank (Украина) Станислав Верхградский.
Компаниям просто не было смысла продавать доллар, ведь их в последнюю неделю года мощно затарили гривной.
"У экспортеров не было необходимости продавать валюту из-за возмещенных по НДС средств (на 12,5 млрд. грн.)", - заметил UBR.ua директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.
С нового года финансисты рассчитывают на улучшение ситуации на межбанке. Они надеются на снижение спроса на валюту, которую сейчас активнее всего скупают нефтрейдеры - из-за изменения акцизов им важно успеть пополнить запасы топлива именно до 1 января 2017 года.
"В начале января ожидаем стабилизацию ситуации на межбанковском рынке. Во-первых, не будет характерного для последних дней спроса на валюту от нефтетрейдеров. Во-вторых, за выходные дни накопятся поступления валютной выручки. Ожидаем, что первые безналичные торги нового года откроются уровнями 25,90-27,10 грн./tiny_mce_markerquot;, - спрогнозировал Станислав Верхградский.
Банкир надеется на удешевление доллара до конца следующей недели.
"Ожидаем увеличенное за счет праздников и выходных дней валютное предложение на межбанке. Которое вместе со сниженным спросом может способствовать возврату котировок к области 26,50-26,70 грн./$", - заключил Верхградский.
С ним согласился и Олег Куринной, который также рассчитывает на успокоение курса.
"В промежутке между праздниками мы не ожидаем высокой активности на межбанке, колебания будут формироваться на не больших по объемам сделках. При этом, уже после праздников ситуация на валютном рынке может выровняться за счет отложенного 9 января в - официальный выходной в Украине - предложения. Кроме того, мы ожидаем активизации на межбанке агропроизводителей, которые начнут заводить валютную выручку в рамках административных требований Нацбанка", - сказал он UBR.ua.
Долларовые цены на наличном рынке, как и прежде, будут формироваться с оглядкой на межбанк.
"29 декабря наличный рынок начинал день высоко - 27,70-27,95 грн./$, но при этом очень сдержанно реагировал на рост межбанка. После выхода НБУ с валютным аукционом на наличном рынке появилось много продавцов и курс начал движение вниз до 27,55-27,80 грн./tiny_mce_markerquot;, - рассказал Станислав Верхградский.
|
ПО РУБРИКАМ
ТОП-НОВОСТИ
|С нового года финансисты рассчитывают на улучшение ситуации на межбанке
ТОП-НОВОСТИ
|Суд отказал в отмене формулы "Роттердам +"
Киевский окружной административный суд отказал в удовлетворении иска об отмене постановления Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, которой была введена так называемая формула "Роттердам+".
|Трамп призвал США "двигаться дальше", а не вводить санкции против России
|В Украине отменили разрешения на перепланировку жилья
Правительство отменило необходимость получения разрешительных документов для владельцев жилья и съемщиков общежитий при выполнении работ по переоборудованию и перепланировке, которые не предусматривают вмешательства в несущие конструкции или инженерные системы общего пользования.
|Украина обошла Россию по легкости ведения бизнеса
Украина заняла в рейтинге Forbes 74-е место. Авторы отметили, что оккупация Россией Крыма и продолжающаяся агрессия на востоке Украины вредят экономическому росту. Для сравнения, Польша в рейтинге занимает 31-е место, Венгрия - 41-е, Грузия - 43-е, Румыния - 45-е, Молдова - 77-е, а Россия - 79-е.
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Земельная реформа должна быть проведена до 2020г - Гройсман
|Госбюджет Украины в ноябре сведен с профицитом 14,8 млрд грн
|За раскрутку темы примирения с РФ платят от 500 $ до 1000 $
|Доходы в госбюджете-2017 на 20,3% выше доходов в госбюджете-2016 – закон
Согласно закону о госбюджете-2017, опубликованному на сайте Верховной Рады, расходы госбюджета в следующем году запланированы в объеме 800,03 млрд грн, в том числе общего фонда – 739,71 млрд грн, превышая плановые расходы госбюджета-2016 соответственно на 17,4% и 14,3%.
|Порошенко подписал закон о минзарплате 3200 грн и обязательных платежах "спящих" ФОП
|Украина получила второй транш финансовой помощи от ЕС в €55 миллионов
|Непотопляемый Киссинджер. Насколько заразна путинофилия отца челночной дипломатии
Это интересно
|Названы города с самым быстрым годовым ростом цен на жилье
|Panasonic инвестирует более 256 млн долларов в предприятие Tesla по выпуску солнечных батарей
|Volkswagen приобрел фирму PayByPhone для освоения удобных форм оплаты парковки
|Мощность зарядных станций Tesla Supercharger будет многократно увеличена
|Власти США заставят VW расширить линейку электрокаров
|Самые дорогие футболисты мира получают зарплату в юанях
|Мошенники придумали новую схему "развода" клиентов Приватбанка