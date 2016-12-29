В последний день безналичных валютных торгов 2016 года Нацбанку удалось удержать курс гривни. 29 декабря она зафиксировалась в рамках 27,05-27,20 грн./$, сообщил UBR.ua директор департамента казначейства Пиреус Банка Игорь Якобчук.

Это стало главным достижением сегодняшнего дня, и стоило регулятору $59,1 млн. Именно столько он продал в ходе своего аукциона, чтобы установить курс отсечения на уровне 27,10 грн./$. Продал не всем: импортерам отклонили заявок на общую сумму $28,3 млн. Собственно поэтому к вечеру доллар подорожал на 10 копеек: покупатели, которые остались за бортом аукциона Нацбанка, вышли скупать валюту к вечеру и их спрос приподнял цену.

"Межбанк открывался в рамках 27,0-27,15 грн./$. После чего котировки пошли расти: сначала до 27,0-27,30 грн./$, а к 11:00 и вовсе до 27,20-27,40 грн./$. Но около 10:30 Национальный банк объявил о проведении валютного аукциона общим объемом до $100 млн. Во второй половине дня котировки участников рынка установились у отметки 27,05-27,20 грн./$", - уточнил Якобчук.

Экспортеры под конец года решили придержать доллар, потому его сегодня снова не хватало.

"Предложение безналичной валюты оставалось слабым в то время, как спрос на доллар в сравнении со вчерашним днем сократился. Однако дефицит валюты на межбанке по-прежнему сохранялся", - подтвердил UBR.ua начальник казначейства VTB Bank (Украина) Станислав Верхградский.

Компаниям просто не было смысла продавать доллар, ведь их в последнюю неделю года мощно затарили гривной.

"У экспортеров не было необходимости продавать валюту из-за возмещенных по НДС средств (на 12,5 млрд. грн.)", - заметил UBR.ua директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.

С нового года финансисты рассчитывают на улучшение ситуации на межбанке. Они надеются на снижение спроса на валюту, которую сейчас активнее всего скупают нефтрейдеры - из-за изменения акцизов им важно успеть пополнить запасы топлива именно до 1 января 2017 года.

"В начале января ожидаем стабилизацию ситуации на межбанковском рынке. Во-первых, не будет характерного для последних дней спроса на валюту от нефтетрейдеров. Во-вторых, за выходные дни накопятся поступления валютной выручки. Ожидаем, что первые безналичные торги нового года откроются уровнями 25,90-27,10 грн./tiny_mce_markerquot;, - спрогнозировал Станислав Верхградский.

Банкир надеется на удешевление доллара до конца следующей недели.

"Ожидаем увеличенное за счет праздников и выходных дней валютное предложение на межбанке. Которое вместе со сниженным спросом может способствовать возврату котировок к области 26,50-26,70 грн./$", - заключил Верхградский.

С ним согласился и Олег Куринной, который также рассчитывает на успокоение курса.

"В промежутке между праздниками мы не ожидаем высокой активности на межбанке, колебания будут формироваться на не больших по объемам сделках. При этом, уже после праздников ситуация на валютном рынке может выровняться за счет отложенного 9 января в - официальный выходной в Украине - предложения. Кроме того, мы ожидаем активизации на межбанке агропроизводителей, которые начнут заводить валютную выручку в рамках административных требований Нацбанка", - сказал он UBR.ua.

Долларовые цены на наличном рынке, как и прежде, будут формироваться с оглядкой на межбанк.

"29 декабря наличный рынок начинал день высоко - 27,70-27,95 грн./$, но при этом очень сдержанно реагировал на рост межбанка. После выхода НБУ с валютным аукционом на наличном рынке появилось много продавцов и курс начал движение вниз до 27,55-27,80 грн./tiny_mce_markerquot;, - рассказал Станислав Верхградский.